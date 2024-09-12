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Национальная сборная Украины

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Журналист: Игрок сборной Украины перед матчем с Румынией ночевал в отеле с женой, а затем вышел в стартовом составе

Национальная сборная Украины
Обновлено

Такие дела

Журналист: Игрок сборной Украины перед матчем с Румынией ночевал в отеле с женой, а затем вышел в стартовом составе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский журналист и соведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский рассказал о психологическом контексте в сборной Украины на Евро-2024.

"Я знаю ситуацию, многие знают эту ситуацию, что не может быть такого, что перед первой игрой на Евро-2024 (с Румынией, 0:3, прим.) игрок, когда есть уже заезд команды на базу, идет в отель к своей жене, и там остается на ночь. Этого не может быть. В любой нормальной сборной после этого идет показательная порка – его отправляют из команды.

У нас ситуация такая, что после этого он выходит в стартовом составе.

У нас также ситуация, когда игрок сборной на Евро занимается по программе индивидуального физиотерапевта. Индивидуальный физиотерапевт пишет ему программу, игрок ее делает и получает травму, из-за которой он пропускает решающие матчи.

Как это может быть, когда все эти процессы должен контролировать главный тренер?", - говорит Спиваковский.

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Украина
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
12.09.2024 в 22:25
Співаковський.... Не всі, як ти, є прихильниками однополої любові... А ти відслідкував, що футболіст з дружиною в ліжку робили ?
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4
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Комментарии 2
avatar
Просто Квашин (Харків)
12.09.2024 в 22:25
Співаковський.... Не всі, як ти, є прихильниками однополої любові... А ти відслідкував, що футболіст з дружиною в ліжку робили ?
Ответить
0
4
avatar
Сокира (New Castle)
12.09.2024 в 22:34
Квашин... полиє - на росіє!
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1
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