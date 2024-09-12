Журналист: Игрок сборной Украины перед матчем с Румынией ночевал в отеле с женой, а затем вышел в стартовом составе

Украинский журналист и соведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский рассказал о психологическом контексте в сборной Украины на Евро-2024.

"Я знаю ситуацию, многие знают эту ситуацию, что не может быть такого, что перед первой игрой на Евро-2024 (с Румынией, 0:3, прим.) игрок, когда есть уже заезд команды на базу, идет в отель к своей жене, и там остается на ночь. Этого не может быть. В любой нормальной сборной после этого идет показательная порка – его отправляют из команды.

У нас ситуация такая, что после этого он выходит в стартовом составе.

У нас также ситуация, когда игрок сборной на Евро занимается по программе индивидуального физиотерапевта. Индивидуальный физиотерапевт пишет ему программу, игрок ее делает и получает травму, из-за которой он пропускает решающие матчи.

Как это может быть, когда все эти процессы должен контролировать главный тренер?", - говорит Спиваковский.