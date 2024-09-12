  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Зинченко обошел Несмачного по количеству матчей за сборную, у Ярмоленко очередной рекорд
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зинченко обошел Несмачного по количеству матчей за сборную, у Ярмоленко очередной рекорд

Национальная сборная Украины
Обновлено

Статистика гвардейцев сборной

Зинченко обошел Несмачного по количеству матчей за сборную, у Ярмоленко очередной рекорд

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После двух сентябрьских матчей сборной Украины в Лиге наций Александр Зинченко пополнил свой рейтинг гвардейцев национальной команды.

Матч против Чехии (2:3) стал для игрока 68-м в составе сборной Украины.

Он обошел Андрея Несмачного (67 матчей) и догнал Андрея Воробея (68 матчей), с которым делит 14-15 место по этому показателю.

Виктор Цыганков теперь имеет на счету 57 игр в составе нашей национальной команды, что позволило ему перепрыгнуть в реестре Вячеслава Шевчука и Сергея Назаренко (оба по 56 встреч) и догнать Александра Кучера (57, 21).

Полуюбилей отметил Роман Яремчук — игра против чехов стала для него 55-й в сборной и теперь, обойдя Ярослава Ракицкого и Сергея Попова (оба — по 54 поединка), он вышел на чистое 25-е место в рейтинге.

По теме
yellow-arrow
Журналист: Игрок сборной Украины перед матчем с Румынией ночевал в отеле с женой, а затем вышел в стартовом составе
yellow-arrow
31-летний Филиппов: Понимаю, что есть все шансы попасть в сборную - это мечта каждого футболиста
yellow-arrow
Микитин: Уже прошли те времена, когда для грузинских футболистов главное было сорвать овации техническими трюками
Украина Чехия Александр Зинченко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
12.09.2024 в 23:00
А Ярмоленко черговий рекорд де побачити
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
12.09.2024 в 23:00
А Ярмоленко черговий рекорд де побачити
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости