Зинченко обошел Несмачного по количеству матчей за сборную, у Ярмоленко очередной рекорд

После двух сентябрьских матчей сборной Украины в Лиге наций Александр Зинченко пополнил свой рейтинг гвардейцев национальной команды.

Матч против Чехии (2:3) стал для игрока 68-м в составе сборной Украины.

Он обошел Андрея Несмачного (67 матчей) и догнал Андрея Воробея (68 матчей), с которым делит 14-15 место по этому показателю.

Виктор Цыганков теперь имеет на счету 57 игр в составе нашей национальной команды, что позволило ему перепрыгнуть в реестре Вячеслава Шевчука и Сергея Назаренко (оба по 56 встреч) и догнать Александра Кучера (57, 21).

Полуюбилей отметил Роман Яремчук — игра против чехов стала для него 55-й в сборной и теперь, обойдя Ярослава Ракицкого и Сергея Попова (оба — по 54 поединка), он вышел на чистое 25-е место в рейтинге.