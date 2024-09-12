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Зинченко обошел Несмачного по количеству матчей за сборную, у Ярмоленко очередной рекорд
Статистика гвардейцев сборной
Getty Images / Global Images Ukraine
После двух сентябрьских матчей
Матч против Чехии (2:3) стал для игрока 68-м в составе сборной Украины.
Он обошел Андрея Несмачного (67 матчей) и догнал Андрея Воробея (68 матчей), с которым делит 14-15 место по этому показателю.
Виктор Цыганков теперь имеет на счету 57 игр в составе нашей национальной команды, что позволило ему перепрыгнуть в реестре Вячеслава Шевчука и Сергея Назаренко (оба по 56 встреч) и догнать Александра Кучера (57, 21).
Полуюбилей отметил Роман Яремчук — игра против чехов стала для него 55-й в сборной и теперь, обойдя Ярослава Ракицкого и Сергея Попова (оба — по 54 поединка), он вышел на чистое 25-е место в рейтинге.
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