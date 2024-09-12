Национальная сборная Украины
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Трубин назвал выводы из двух сентябрьских поражений сборной
Сборная проиграла два своих сентябрьских матча
фото из соцсетей
Голкипер
"После каждых сборов в сборной каждый делает свои выводы. Мои такие:
результаты команды начинаются с вклада каждого;
я горжусь быть частью этой сборной Украины;
впереди период большой работы, мы должны пройти его вместе, чтобы стать сильнее", – написал Трубин в Инстаграме.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Михаил Черныш
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