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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Трубин назвал выводы из двух сентябрьских поражений сборной

Национальная сборная Украины

Сборная проиграла два своих сентябрьских матча

Трубин назвал выводы из двух сентябрьских поражений сборной

фото из соцсетей

Новина українською

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал итоги сентябрьских матчей команды в Лиге наций, в которых подопечные Реброва проиграли Албании 162 и Чехии 2:3.

"После каждых сборов в сборной каждый делает свои выводы. Мои такие:

результаты команды начинаются с вклада каждого;

я горжусь быть частью этой сборной Украины;

впереди период большой работы, мы должны пройти его вместе, чтобы стать сильнее", – написал Трубин в Инстаграме.

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Украина Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш
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