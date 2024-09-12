Трубин назвал выводы из двух сентябрьских поражений сборной

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал итоги сентябрьских матчей команды в Лиге наций, в которых подопечные Реброва проиграли Албании 162 и Чехии 2:3.

"После каждых сборов в сборной каждый делает свои выводы. Мои такие:

результаты команды начинаются с вклада каждого;

я горжусь быть частью этой сборной Украины;

впереди период большой работы, мы должны пройти его вместе, чтобы стать сильнее", – написал Трубин в Инстаграме.