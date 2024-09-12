Бурбас: Пропихнуть контракт Adidas в УАФ - прямой признак коррупции от Шевченко

Украинский журналист Игорь Бурбас рассказал о нюансах подписания контракта УАФ с новым техническим спонсором Adidas.

"Мы так и не вышли играть в Adidas в сентябрьских матчах, хотя информация об этом была доступна еще полгода назад.

Но мы до сих пор играем в Joma, контракт с которой был рассчитан на 8 лет и закончился в конце августа.

Нам говорят, что это технические нюансы, но чей это "провтык", хотелось бы узнать.

Кто возьмет за это ответственность? Андрей Шевченко, который лично учувствовал в переговорах… Иди Александр Шевченко, который еще в апреле ордена себе вешал, что контракт уже подписан?

Я посмотрел по условиям, которые нам предложил Adidas, и которые у нас были раньше с Joma.

Ранее Joma контракт у нас примерно 8 млн евро на год. Adidas – примерно такая же сумма.

Но есть большая разница в обслуживании. Кардинальная. Joma комплекты тренировочной и игровой формы нам давала по себестоимости. А Adidas – по розничной цене. И может быть такой вариант, что нам придется докупать форму для всех сборных от Adidas, если их не хватит изначально. Студенческие сборные, женские, мячи, судьи…

И дело даже не в этом. Я заметил такую деталь… Сборная у нас пока не в Adidas, но мы в последнее время начали замечать, что Андрей Шевченко начал надевать кроссовки Adidas.

На студию ОИ-2024 он пришел в кроссовках Adidas. С Вакарчуком он также песни пел в кроссовках Adidas. Это Шевченко, который раньше спортивные бренды без контрактов не носил.

Думаю, что если у Шевченко есть личный контракт с Adidas, а наша сборная «голая-босая», это не совсем нормально. Это даже не конфликт интересов, это коррупционная составляющая. Чтобы пропихнуть именно Adidas, а не других производителей – это прямая коррупция", - заявил Бурбас