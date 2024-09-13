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Комментатор Setanta: Против Албании Ребров положился на свой футбол и проиграл. Против Чехии была попытка все кардинально изменить, но снова ничего
Игорь Бойко – о неудачном старте сине-желтых в Лиге наций
Фото: УАФ/ Автор - Віталій Клюєв
Комментатор Setanta считает, что у футболистов появляется недоверие к наработкам тренерского штаба.
"Я все еще верю, что Ребров способен построить успешную сборную Украины. Даже в лучшем своем состоянии сборная Реброва будет играть в футбол, который будут называть "плохим". Сейчас она плохо играет в "плохой" футбол.
Нет речи о том, чтобы защищать игру сборной в двух последних матчах. Они были каждый по-своему ужасными со всех сторон. В тренерском штабе не смогли понять и сделать выводы.
Понимаю то, во что хотела играть Украина против Албании (я пересмотрел этот матч не меньше, чем игру против Румынии – 4 раза): билдап, расположение в средней зоне, но снова эта инертность в зонах завершения”.
"Украина пытается играть в взвешенный, умный и продуманный футбол, но он получается медленным. Против Албании Ребров положился на свой футбол и проиграл, против Чехии была попытка все кардинально изменить, но снова ничего. Постоянное переложение вины на игроков точно является проблемой, которая влияет не на наше отношение к Реброву, а на команду.
Если посмотреть на происходящее в сборной Украины, то это напоминает ситуацию, которая произошла в сборной Германии. Флик был идеальным кандидатом, но последовала серия неудач, которую невозможно было остановить. Своими отношениями с игроками он загнал себя в такую ситуацию, когда ему совершенно перестали верить футболисты.
Игроки не совсем понимают, что нужно делать на поле, команда проигрывает и игроки теряют уверенность в том, что тренерский штаб правильно их готовит. Если делать краткий итог как этих двух матчей, так и работы Реброва с национальной командой, то все плохо”, – подытожил комментатор.
В дивизионе В после двух туров только Украина, Ирландия, Финляндия и Черногория еще не набирали очков.
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