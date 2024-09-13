Комментатор Setanta: Против Албании Ребров положился на свой футбол и проиграл. Против Чехии была попытка все кардинально изменить, но снова ничего

Комментатор Setanta считает, что у футболистов появляется недоверие к наработкам тренерского штаба.

"Я все еще верю, что Ребров способен построить успешную сборную Украины. Даже в лучшем своем состоянии сборная Реброва будет играть в футбол, который будут называть "плохим". Сейчас она плохо играет в "плохой" футбол.

Нет речи о том, чтобы защищать игру сборной в двух последних матчах. Они были каждый по-своему ужасными со всех сторон. В тренерском штабе не смогли понять и сделать выводы.

Понимаю то, во что хотела играть Украина против Албании (я пересмотрел этот матч не меньше, чем игру против Румынии – 4 раза): билдап, расположение в средней зоне, но снова эта инертность в зонах завершения”.