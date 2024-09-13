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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Журналист: Игроки провели неделю в одном городе. Время, проведенное на скамейке запасных Цыганковым и Судаковым, пошло на пользу

Национальная сборная Украины

Отсутствие переездов не помогло получить положительный результат

Журналист: Игроки провели неделю в одном городе. Время, проведенное на скамейке запасных Цыганковым и Судаковым, пошло на пользу

Фото - УАФ / автор - Віталій Клюєв

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Эндрю Тодос проанализировал два поединка сборной.

“Все участники нашей группы – финалисты недавнего Евро-2024, поэтому сразу было ясно, что легко не будет. В первой игре сборная выглядела нервной и разобщенной. "Сине-желтые" имели ощутимые проблемы, пытаясь сломать игровые линии албанцев. Передачи были неточные, решения принимались медленно, продвижения вперед не было. "Полушансы" в штрафной были потеряны. Игроки ошибались друг за другом.

Дебютировал Кабаев. Его выступление доказало, почему потребовалось так много времени, чтобы получить свой первый вызов в главную команду”.

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“Перелет из Праги на Кавказ занимает 4 часа в одну сторону. Игроки Реброва провели целую неделю в одном городе без переездов. Несмотря на такое преимущество в восстановлении и 6 изменений в стартовом составе, чехи были более свежие и голодные.

Ярмоленко потерял своего игрока, дав Шульцу сделать дубль. То, как он упал на поле, когда мяч попал в сетку, будто намекало на то, что его время в сборной близится к концу.

Второй тайм показал, что Украина может играть в прогрессивный футбол. Казалось, наши ребята хорошо использовали чешскую усталость. Время, проведенное на скамейке запасных Цыганковым и Судаковым, пошло на пользу”.

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"Еще одно поражение, которое не показалось таким безнадежным, как игра с Албанией. Что должно случиться с командой, чтобы она вернулась в борьбу в этой группе? Три предложения:

  1. Новые имена должны заменить старые лица. Молодежка гарантировала место на чемпионате Европы и определенная часть молодежного контингента должна быть "в очереди".
  2. Исправить ошибки в обороне. Есть очевидный дисбаланс качества и физической выносливости.
  3. Обратить внимание на стиль игры. Положительные результаты в большинстве своем достигаются через отдельные игровые моменты.

Хочется надеяться, что Ребров и команда смогут показать себя в гораздо лучшем виде”, – отметил журналист.

Эндрю Тодос всю жизнь прожил в Британии, но всегда интересовался исторической Родиной.

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Источник:
Асоціація спортивних журналістів України
Опубликовал: Александр Симченко
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