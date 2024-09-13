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Национальная сборная Украины

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Федецкий: Не хватает характера. Играем интеллигентный футбол. Нет по-спортивному хорошего хулиганского

Национальная сборная Украины

Артем считает, что нужно больше спортивной злости

Федецкий: Не хватает характера. Играем интеллигентный футбол. Нет по-спортивному хорошего хулиганского

Фото: dynamo.kiev.ua

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Экс-защитник "Карпат" раскритиковал стиль игры "сине-желтых".

"Почему не можем играть с начала матча? Видно, что команда физически готова, возможно, психологические моменты, потому что видно, что второй тайм хотели сравнять".

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"Не хватает характера. Играем более такой интеллигентный футбол. Все очень хорошо умеют работать с мячом, с хорошей передачей, техническими данными, тактическими, но нет такого по-спортивному хорошего хулиганского.

Мы стараемся играть хорошо, контроль мяча, но он немного уже поднадоел. Если бы мы наоборот попытались отдать мяч, особенно при том, что у нас быстрые фланги – мы могли бы сыграть и ждать своего шанса на контратаках”, – сказал Федецкий.

Футболист провел в сборной 53 матча.

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Артем Федецкий Национальная сборная Украины
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Александр Симченко
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