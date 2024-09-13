Федецкий: Не хватает характера. Играем интеллигентный футбол. Нет по-спортивному хорошего хулиганского

Экс-защитник "Карпат" раскритиковал стиль игры "сине-желтых".

"Почему не можем играть с начала матча? Видно, что команда физически готова, возможно, психологические моменты, потому что видно, что второй тайм хотели сравнять".

"Не хватает характера. Играем более такой интеллигентный футбол. Все очень хорошо умеют работать с мячом, с хорошей передачей, техническими данными, тактическими, но нет такого по-спортивному хорошего хулиганского.

Мы стараемся играть хорошо, контроль мяча, но он немного уже поднадоел. Если бы мы наоборот попытались отдать мяч, особенно при том, что у нас быстрые фланги – мы могли бы сыграть и ждать своего шанса на контратаках”, – сказал Федецкий.