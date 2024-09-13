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Спиваковский: У Реброва не получается, как у Шевченко. У него был авторитет

Национальная сборная Украины

Ведущий ТаТоТаке – о разнице тренеров

Спиваковский: У Реброва не получается, как у Шевченко. У него был авторитет

Фото Андрія Ющака - УАФ

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Михаил Спиваковский подчеркнул отличия в отношении футболистов к главному наставнику.

"Ни один человек мне не сказал, что этот чувак не х*рачит. Они все говорят: "Нет, он работает, он не переводит на тренерский штаб. Мы не можем сказать, что он валяется в Марбелье, а потом приезжает в эту сборную отбыть номер".

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“У Реброва не получается, как у Шевченко. Он приезжал и у него были помощники условные Андреа Мальдера, Мауро Тассотти. Он заходил в раздевалку, он имел авторитет. То есть, это уникальная история”, – отметил журналист.

Украина среди четырех команд Дивизиона В Лиги наций, стартовавших с двух поражений.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
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