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Спиваковский: У Реброва не получается, как у Шевченко. У него был авторитет
Ведущий ТаТоТаке – о разнице тренеров
Фото Андрія Ющака - УАФ
Михаил Спиваковский подчеркнул отличия в отношении футболистов к главному наставнику.
"Ни один человек мне не сказал, что этот чувак не х*рачит. Они все говорят: "Нет, он работает, он не переводит на тренерский штаб. Мы не можем сказать, что он валяется в Марбелье, а потом приезжает в эту сборную отбыть номер".
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“У Реброва не получается, как у Шевченко. Он приезжал и у него были помощники условные Андреа Мальдера, Мауро Тассотти. Он заходил в раздевалку, он имел авторитет. То есть, это уникальная история”, – отметил журналист.
Украина среди четырех команд Дивизиона В Лиги наций, стартовавших с двух поражений.
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