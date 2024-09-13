Спиваковский: У Реброва не получается, как у Шевченко. У него был авторитет

Михаил Спиваковский подчеркнул отличия в отношении футболистов к главному наставнику.

"Ни один человек мне не сказал, что этот чувак не х*рачит. Они все говорят: "Нет, он работает, он не переводит на тренерский штаб. Мы не можем сказать, что он валяется в Марбелье, а потом приезжает в эту сборную отбыть номер".