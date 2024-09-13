Ребров слишком быстро состарился, а украинский футбол - не повзрослел. Сборная Украины - лишь симптом болезни

Прошли несколько дней, эмоции немного улеглись, и можно попробовать посмотреть на выступление сборной Украины в сентябрьских матчах Лиги Наций и на ее общее состояние под более трезвым, вдумчивым углом. Хотя получится ли?

Без желания

Прежде всего, под любым углом отменить реальность не получится. Базис, недостаточный, но обязательный аспект для успеха в футболе - это желание играть, бороться, загрязнить руки, ноги, футболки. Участие в единоборствах, бег, желание отобрать и перехватить мяч, успеть за соперником и не позволить ему прорваться. Без этого никакого успеха не будет, даже если ты умеешь играть в футбол.

Тренеры грандов любят повторять, что в матчах против менее статусных соперников их команда прежде всего должна сравняться по бегу, по жесткости, по единоборствам, отборам мяча, желанию, мотивации, и лишь тогда ее качество сыграет роль и принесет победу.

Так вот, сборная Украины банально не сравнялась ни с албанцами, ни с чехами по жесткости, желании, мотивации, единоборствам. Кроме коротких отрезков в начале второго тайма первого матча и в концовке второго тайма второго матча. Возможно, еще в начале второго тайма матча против Чехии. Но и этого слишком мало.

Главный тренер и игроки сборной Чехии говорили после матча против Украины, что и не надеялись сыграть в красивый, яркий футбол. А понимали, что в таком матче нужно бороться, выгрызать, грызть землю, оставить сердце на поле. Именно такие цитаты они приводили. Украинцы же играли большинство минут обоих матчей как тренировочные, на автопилоте.

И, что еще более удручает, что соперники невысокого уровня, оба не вышли из группы на Евро-2024, набрав на том турнире вместе меньше очков, чем Украина. И ничего особенного в самих матчах против подопечных Сергея Реброва не показали.

Чехия подходила к матчу совершенно разобранной, после 1:4 в Грузии, с ощущениями, что ничего на получается и увольнение тренера близко, с апокалиптическими высказываниями. Еще и в самом матче чехи чувствовали себя в Праге в гостях, поскольку стадион не был даже близким к заполнению, а большинство болельщиков были украинскими. После матча чешские игроки и тренер говорили, насколько были шокированы этим, насколько чувствовали, что остались одинокими, брошенными, без поддержки, небольшой группой людей против всего остального мира. Дома, в Праге.

И в такой ситуации они нашли соперника, способного проиграть им.

Можно заявить, что такая ситуация как раз помогла чехам, вызвала у них сверхмотивацию, желание реабилитироваться, вернуть болельщиков. Что помогло победить сборную Украины, со своей стороны не чувствовавшую собственной чрезвычайной ситуации. Но кто виноват, что сборная Украины после невыхода из группы на Евро и поражения от Албании не чувствовала собственной чрезвычайной ситуации? Кто виноват, что она проиграла Албании, которая, в отличие от чехов, воспринимала свой Евро удачным, в целом была спокойной и даже несколько сонной?

Сборная Украины проиграла и собранному, веселому, но не очень качественному и несколько сонному, играющему будто по инерции сопернику, и грустному, депрессивному, разобранному, опять же некачественному, но желающему играть и рвать жилы. Двум противоположностям. У кого тогда она способна выиграть?

Без тактики и стратегии

Кроме психологии, следует поговорить и о тактике, в которой также виделись немало проблем. Сборная Украины играет по тактической схеме 4-1-4-1. В которой последний опорник - Владимир Бражко, Тарас Степаненко - просто оставался на растерзание соперникам. Именно в его зоне, зоне сразу позади линии штрафной площадки, албанцы и чехи находились особенно часто, особенно часто перехватывали там мячи и прорывались.

Тем более, что другие опорники - Георгий Судаков, Николай Шапаренко, Александр Зинченко - чаще всего не находились рядом, не помогали. А шли вперед. Да и вообще слабо участвовали в борьбе, в беге, в единоборствах, оставляли своих соперников на свободе после первого же проигранного стыка, не бежали за ними. Кроме того, последний опорник еще и смещался на одну линию с защитниками, что создавало разрыв в десятки метров между линиями.

Такие же разрывы присутствовали и в прессинге. Форварды Владислав Ванат и Роман Яремчук как раз прилежно бегали, пытались прессинговать, но большей частью в одиночку и слишком высоко. Вингеры и опорники не поддерживали их в прессинге, либо выдвигались с большим опозданием. Что позволяло соперникам легко проходить и начинать атаки. В целом вторая линия украинцев (два вингера и два опорника) не находилась ни в высоком прессинге, ни в среднем блоке, а застревала где-то посредине, на ничьей земле.

Атакующие идеи также были неправильны. Вингеры сборной были слишком приклеены к флангам. В современном футболе вингеры часто смещаются в центр, приходят в штрафную площадку или в район ее линии с мячом и без. Как и опорники. Украинские же опорники и вингеры такого не делают, а остаются на своих местах - в глубине поля, на флангах. И главным оружием сборной в этих матчах были навесы/прострелы с флангов - 53 таких за два матча. Но при "кроссах" нужно присутствие в штрафной площадке соперника не только центрфорварда, но и вингеров, центральных полузащитников, даже крайнего защитника. Присутствие же украинцев было обычно крайне слабым, что превращало эти "кроссы" в бесполезные.

Наиболее же раздражает то, что когда все же подключения происходили, это сразу же вызывало пожары возле ворот соперника. Судаков подключился почти во вратарскую и забил чехам, во время гола Ваната чехам в штрафной было пятеро украинцев, против албанцев как только правый защитник Конопля подключился в штрафную - он забил. Это современный футбол и, значит, сборная Украины способна в такой играть. Проблема в том, что большую часть матчей ничего такого не происходит и большую часть матчей сборная просто не играет в современный футбол.

Оборона? На самом деле там сборная в этих двух матчах позиционно проваливалась не так часто. Результативно - лишь однажды, во втором голе албанцев. Во всех остальных украинцы как раз перекрывали позиции довольно упорядоченно. Однако засыпали на этих позициях, не шли жестко на мяч, не выбивали мяч далеко, прыгали слишком низко для игры головой, играли руками. Дикие индивидуальные ошибки.

В целом выходит, что сборная застряла между концепциями. Сергей Ребров пытается ставить ей испанский футбол, короткий пас. Проблема в том, что половина игроков сборной не умеют играть в такой футбол вообще, не приспособлены к нему, просто не обладают необходимыми скиллами для этого. А другая половина умеет играть в такой, но только в такой и ничего другого не умеет. В том числе не умеет и играть в отборе, жестко, бегать. Не умеет или не хочет.

Вот и выходит вопиющий диссонанс, дисбаланс на поле, выходит команда, разные части которой играют в разную игру. И в такой ситуации половинчатые попытки наиграть испанский футбол даже хуже.

С этой проблемой перекликается и другая. В сборной почти нет игроков, способных играть на нескольких позициях, обладающих двумя скиллами из разных областей. Если бы тренер захотел во время матча что-то изменить без замен - он просто не смог бы, поскольку почти никто не умеет изменяться, занимать другую позицию на поле. Судаков, Шапаренко и Зинченко и вовсе наступают друг другу на ноги, и присутствие аж двух из них одновременно на поле - непозволительная роскошь и тактическая дыра. И такое неумение изменяться - также признак того, что сборная играет в несовременный футбол.

Без профессионализма

Кто виноват во всем этом? Разумеется, игроки, не желающие играть, не желающие выкладываться, думать, меняться. Разумеется, тренерский штаб. Команды Реброва очень часто слабо играли в первых таймах, но в "Динамо" и "Ференцвароше" он не боялся резко менять даже на 30-ой минуте, резать по живому. Здесь первая замена на 72-ой. Здесь боязнь убирать из состава проваливающих матч, но влиятельных игроков. Вообще боязнь менять что-либо.

Вроде бы Ребров изменил. Убрал в запас Цыганкова, Судакова, Яремчука. И первые двое вышли на замену против чехов злыми, забегали и сделали гол. То есть сработало? Но выход с первых минут в том матче Степаненко, Ярмоленко и Зинченко отменяет эти изменения, нивелирует их. Выход этих игроков - вообще акт отчаяния, потеря контроля, нежелание, боязнь думать. Это закосневшая архаичная идея с единственной надеждой, что ветераны на опыте вытащат.

Есть такое высказывание: "Кто не революционер в молодости, у того нет сердца, кто не консерватор в зрелости, у того нет ума". Ребров явно был революционером в молодости, глотком свежего воздуха, тренером с современным европейским мышлением. Но уж слишком быстро проскочил зрелость и сильно состарился. Возможно, из-за своих вояжей на Ближний Восток, где тренерская квалификация быстро и неуклонно понижается, возможно, из-за других, нам неизвестных, причин.

Значит, виноват Ребров? Значит, нужно его увольнять? Теоретически да. Тем более, что сборная не прекращает страдать с его первого матча на посту, и даже ее солидные победы в официальных матчах вспомнить трудно, не говоря об уверенных или блестящих. Но стоит посмотреть глубже. Ведь за последние 18 лет сборная Украины достигла лишь одного серьезного успеха - на Евро-2020 (последнее место в группах на Евро из 24-ех команд или третье в группе на домашнем - это не успех). И ведь абсолютно все смены тренеров сборной за последние 14 лет сопровождались скандалами, ощущениями каких-то махинаций, манипуляций, комбинаций, подковерных игр. Так что не только Ребров виноват.

Виноват в целом украинский футбол. A нынешнее состояние сборной - лишь очередной симптом его долгой болезни. Когда игроки точно знают, что будут в сборной, а другие - что не будут, как бы они ни играли, когда клубы знают, что их игроков возьмут в любом случае, а другие клубы - что не возьмут, когда вице-президент Ассоциации работает главным тренером сборной (вопиющий конфликт интересов), когда весь украинский футбол пронизывают "особые отношения", схемы, договоренности, уничтожающие логику, профессионализм и даже желание находиться в футболе, успехи, достижения нереальны.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine, Idnes.cz, Александр Приходько, UA-Футбол