Нагорняк: У Мудрика нет баланса между игрой и психологическим состоянием

Экс-игрок сборной Украины , а теперь главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк прокомментировал старт национальной команды в Лиге наций.

– Сергей Николаевич, какие у вас впечатления от проигранных матчей сборной Украины в рамках Лиги наций от Албании (1:2) и Чехии (2:3)? Много критики вылилось на команду. Что вы думаете?

– Разумеется. Нет результата – нет дифирамбов. Команда проиграла два матча. Хотя второй поединок лучше сыграли, чем первый. Все ждали большего от сборной. Считалось, что команда, находясь в дивизионе B Лиги наций, будет бороться за выход в элиту. А теперь нужно перестраиваться, чтобы не вылететь хотя бы. Я думаю, определяющими будут следующие два матча: против Грузии и Чехии.

– Грузины вообще на хорошем ходу: шесть очков в двух матчах.

– У грузин сейчас футбольная эйфория. Они отлично выступили на чемпионате Европы. Посмотрите в домашних встречах, какая у них поддержка трибун. У них сейчас эмоциональный подъем. У нас поддержка также потрясающая на трибунах. Даже чехи говорили, что чувствовали, что играют на выезде с Украиной. Но что не вышло? Понятно, что есть критика в адрес команды. В какой-то степени ребята, конечно, заслужили эту критику. Но, по-моему, главный тренер сделает выводы.

– Мудрик на сколько процентов себя реализует в сборной?

– С Чехией Мудрик, по-моему, был похож на себя. Особенно в начале второго тайма. Он демонстрировал свои лучшие качества, включая скорость. Понятно, что ему тяжело. У него в "Челси" психологическое давление – сорок человек в команде. На него постоянно оказывают колоссальное психологическое давление. По-моему, он не очень справляется с ним. Вспомните Мудрика, игравшего за "Шахтер" в Лиге чемпионов и который феерические голы забивал. Да, в "Челси" период адаптации был. Он пытается, но у него нет баланса между игрой и психологическим состоянием.

– А Цыганков, ассистом отличившийся с чехами, на пике формы?

– Я не думаю, что он сейчас на пике формы. Чемпионат Испании только начался. Да, неплохо сыграл в первых матчах, отличился результативными действиями. Но здесь более важен вопрос психологии. Футболисты сборной Украины находятся под давлением и не могут справиться с ним.

– Какой тогда рецепт выхода из кризиса?

– Надо просто договориться, настроиться на следующие два поединка. Выйти на поле, чтобы фанаты видели, что это сборная, которая бьется за результат.

– Шапаренко тоже ассистом отличился. Вы как считаете, можно ли ему переходить в европейский клуб или нужно еще в "Динамо" что-то доказать?

– Смотря куда. Игорь Михайлович говорил, что "Бешикташ" им интересовался. Но Шапаренко хочет в топ-5 играть. Но, поверьте, если бы было хорошее предложение по Николаю из топ-5, его уже продали бы. На его место есть Валик Рубчинский. Есть люди, которые могут заменить его в "Динамо". Позже, может, не сразу, но смогут. Пихаленок – это уже боевая единица "Динамо". Это очень хороший футболист.

– Отсутствие Довбика в сборной Украины повлияло на результаты?

– Насчет Довбика я не знаю. Трудно сказать. Он сейчас тоже не в лучшем психологическом состоянии. За "Рому" он пока ни одного гола не забил. Тренер его защищает. Думаю, он почувствовал, что такое итальянский футбол. Там давление безумное идет. Не могу сказать, что Артём сейчас в хорошем состоянии. Для нападающего самое главное – это забивать голы. Ванат забил чехам, забил неплохой динамовский гол с ассиста Шапаренко.

– Есть мнение, что Александру Филиппову нужно дать шанс в сборной Украины. Что вы думаете?

– Я не знаю, сложно сказать. Парень три гола в ворота "Шахтера" забил. Ну, пожалуй, заслужил. Но что я могу посоветовать тренеру сборной? Он отвечает за результат. Но Филиппов тоже не худший вариант.

– Сборная Испании начала Хоселу приглашать в команду только с 33 лет. Для них не проблема дать шанс в таком возрасте.

– Хоселу в свое время играл за разные команды, в частности, за "Эспаньол". Его подписал "Реал". И он очень помог мадридцам. Он как нападающий забивал. Сейчас он в Катар переехал и подписал хороший контракт. Конечно, он заслуживает вызова в сборную Испании.