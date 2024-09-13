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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Ребров сравнялся с Лобановским по количеству матчей во главе сборной Украины

Национальная сборная Украины
Обновлено

У обоих тренеров теперь по 18 матчей

Ребров сравнялся с Лобановским по количеству матчей во главе сборной Украины

Фото: УАФ

Новина українською

После двух сентябрьских матчей сборной Украины в Лиге нацийпротив Албании (1:2) и Чехии (2:3) yынешний рулевой сине-желтых Сергей Реброва догнал по количеству матчей у руля главной команды страны легендарного Валерия Лобановского.

Теперь у обоих тренеров по 18 поединков во главе национальной команды.

Интересно, что Лобановский в этих встречах одержал шесть побед, семь раз сыграл вничью и потерпел пять поражений при разнице голов 20:20.

У Реброва эти показатели таковы: восемь побед, пять ничьих и пять поражений. Разница забитых и пропущенных мячей - 28-23.

Рейтинг тренеров сборной Украины по количеству матчей:

1. Олег Блохин – 64 матча

2. Андрей Шевченко – 52

3. Михаил Фоменко – 37

4. Йожеф Сабо – 34

5. Алексей Михайличенко – 21

6. Леонид Буряк – 19

7-8. Сергей Ребров – 18

7-8. Валерий Лобановский – 18

9. Александр Петраков – 15

10. Олег Базилевич – 11

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Сергей Ребров Украина Валерий Лобановский
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Джим Слэйд (Харьков)
13.09.2024 в 21:34
Ну, справедливости ради, конкретно сборную Украины Лобановский тренировал даже хуже Реброва
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Комментарии 3
Джим Слэйд (Харьков)
13.09.2024 в 21:34
Ну, справедливости ради, конкретно сборную Украины Лобановский тренировал даже хуже Реброва
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Kondor (Веселе)
13.09.2024 в 21:31
О! Бачили! Ребров зрівнявся з Лобановським! А ви кажете...
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storm_ua (Николаев)
13.09.2024 в 21:01
Понеслись опять инфовбросы. Типа так случайно сравнили имя великого Лобановского и Сирожи.....полная шопа на поле и по результатам, так давайте будем создавать картинку в интернете. Просто маразм.
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