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Ребров сравнялся с Лобановским по количеству матчей во главе сборной Украины
У обоих тренеров теперь по 18 матчей
Фото: УАФ
После двух сентябрьских матчей
Теперь у обоих тренеров по 18 поединков во главе национальной команды.
Интересно, что Лобановский в этих встречах одержал шесть побед, семь раз сыграл вничью и потерпел пять поражений при разнице голов 20:20.
У Реброва эти показатели таковы: восемь побед, пять ничьих и пять поражений. Разница забитых и пропущенных мячей - 28-23.
Рейтинг тренеров сборной Украины по количеству матчей:
1. Олег Блохин – 64 матча
2. Андрей Шевченко – 52
3. Михаил Фоменко – 37
4. Йожеф Сабо – 34
5. Алексей Михайличенко – 21
6. Леонид Буряк – 19
7-8. Сергей Ребров – 18
7-8. Валерий Лобановский – 18
9. Александр Петраков – 15
10. Олег Базилевич – 11
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