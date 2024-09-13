Ребров сравнялся с Лобановским по количеству матчей во главе сборной Украины

После двух сентябрьских матчей сборной Украины в Лиге нацийпротив Албании (1:2) и Чехии (2:3) yынешний рулевой сине-желтых Сергей Реброва догнал по количеству матчей у руля главной команды страны легендарного Валерия Лобановского.

Теперь у обоих тренеров по 18 поединков во главе национальной команды.

Интересно, что Лобановский в этих встречах одержал шесть побед, семь раз сыграл вничью и потерпел пять поражений при разнице голов 20:20.

У Реброва эти показатели таковы: восемь побед, пять ничьих и пять поражений. Разница забитых и пропущенных мячей - 28-23.

Рейтинг тренеров сборной Украины по количеству матчей:

1. Олег Блохин – 64 матча

2. Андрей Шевченко – 52

3. Михаил Фоменко – 37

4. Йожеф Сабо – 34

5. Алексей Михайличенко – 21

6. Леонид Буряк – 19

7-8. Сергей Ребров – 18

7-8. Валерий Лобановский – 18

9. Александр Петраков – 15

10. Олег Базилевич – 11