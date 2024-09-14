Комментатор Setanta: Успехи молодёжки – это плоды системы Реброва. Однако вышла парадоксальная ситуация

Комментатор Setanta заявил, что неудачи "сине-желтых" основаны на проблемах с перестройкой системы.

“Ребров – это системный подход. Когда кто-то говорит, что нужно уволить Реброва и заменить его на Мельгосу, это удивительно. Успехи молодежки Мельгосы и Михайленко – это плоды системы Реброва. Его звали не только тренировать национальную сборную, но и быть куратором всего процесса, выработка единой системы.

Однако вышла парадоксальная ситуация. Ожидалось, что скорее будут результаты у национальной команды, тогда как молодежные будут буксовать. Ребров пытается построить командную систему так, словно работает с клубом. Как и сама команда, Ребров и его тренерский штаб должны ускориться. Быть более агрессивными и настойчивыми".