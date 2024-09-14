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Комментатор Setanta: Успехи молодёжки – это плоды системы Реброва. Однако вышла парадоксальная ситуация
Игорь Бойко – о более глубоких процессах на уровне сборных
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Комментатор Setanta заявил, что неудачи "сине-желтых" основаны на проблемах с перестройкой системы.
“Ребров – это системный подход. Когда кто-то говорит, что нужно уволить Реброва и заменить его на Мельгосу, это удивительно. Успехи молодежки Мельгосы и Михайленко – это плоды системы Реброва. Его звали не только тренировать национальную сборную, но и быть куратором всего процесса, выработка единой системы.
Однако вышла парадоксальная ситуация. Ожидалось, что скорее будут результаты у национальной команды, тогда как молодежные будут буксовать. Ребров пытается построить командную систему так, словно работает с клубом. Как и сама команда, Ребров и его тренерский штаб должны ускориться. Быть более агрессивными и настойчивыми".
“Пример из Германии. Нагельсманн в первых матчах после своего назначения главным тренером не знал, как приступить к этой работе. У него тоже не было ни одного опыта управления национальной командой. Коллектив он создал через 4 месяца. За это время сборная не собралась ни разу. В марте было 3 дня агрессивной, интенсивной тактической работы, как у доски, так и на тренировочной площадке.
Я верю в систему Реброва, хотя и не являюсь ее приверженцем. Но не хочу ждать 10 лет, когда он ее выстроит. Конечно, сейчас его никто не уволит. Тренерскому штабу Реброва нужно понять две вещи: они тоже совершают ошибки и проапдейтить долгосрочный план с учетом того, что столько дней нет”, – отметил комментатор.
11 октября Украина будет играть "дома" против Грузии.
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