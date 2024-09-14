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Шевчук: В этом составе Украины есть из кого выбирать. Конкуренции в средней линии хватает
Экс-футболист – о конкуренции в главной команде
Фото: ФК Олімпік Донецьк
Бывший защитник национальной сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился мнением по поводу кадровой ситуации в расположении "сине-желтых".
“В этом составе Украины есть из кого выбирать, есть конкуренция между игроками. Против Албании тот же Зинченко начал с запаса, но он может играть и левого защитника, и в центре, а Руслан Малиновский тоже вышел на замену… Конкуренции в средней линии хватает”, – отметил Шевчук.
Вячеслав Шевчук провел в сборной 56 поединков в период с 2003 по 2016 год.
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