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Национальная сборная Украины

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Иван Балан: Просто нужно знать внутреннюю кухню сборной Украины изнутри. Тогда и можно будет делать какие-нибудь выводы

Национальная сборная Украины

Высказался по поводу способностей Реброва

Иван Балан: Просто нужно знать внутреннюю кухню сборной Украины изнутри. Тогда и можно будет делать какие-нибудь выводы

фото з відкритих джерел

Новина українською

Заслуженный тренер Украины Иван Балан поделился своим мнением о главном тренере национальной сборной Украины Сергее Реброве.

"Понятно, что после двух подряд неудач встречаются разные высказывания – и в адрес футболистов, и в адрес тренерского штаба. Относительно упреков в отношении Сергея Реброва имею свое мнение. Ведь не может такого быть, чтобы неумеха в пока не слишком длительной тренерской работе что-то могла достичь.

А между тем Ребров дважды становился чемпионом и обладателем Кубка Украины с киевским "Динамо", а также однажды завоевал Суперкубок. Поехал было в Венгрию – и там трижды выигрывал чемпионское звание с Ференцварошем. Успешно работал также в ОАЭ, где был чемпионом и обладателем Кубка лиги по "Аль-Айну". Согласитесь, если бы тренер чего-то не умел, разве были бы у него такие результаты? А это значит, что тренерское дарование у Реброва есть. Просто нужно знать внутреннюю кухню сборной Украины изнутри. Тогда и можно будет делать какие-нибудь выводы".

Напомним, сборная Украины в Лиге Наций во главе Сергея Реброва прогорала два матча против Албании 1:2 и Чехии 2:3.

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Сергей Ребров Украина Иван Балан
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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