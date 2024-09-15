Кабаев – о дебюте в сборной Украины: Я не смог проявить свой максимум

Левый полузащитник киевского "Динамо" Владислав Кабаев прокомментировал свой дебют в сборной Украины:

“ – Влад, ты в 29 лет сыграл первый матч за национальную сборную Украины. Какие твои первые впечатления от этого важного для тебя события?

– Эмоции, конечно, положительные для меня, ведь я впервые был в расположении национальной сборной Украины. Да, мы проиграли албанцам и это не самый лучший результат для нашей сборной, это понятно. Мне кажется, что я не смог проявить свой максимум – это факт. Надеюсь, что я смогу заслужить своей игрой в “Динамо” и дальше вызвать расположение главной команды страны.

– На твоей позиции в сборной играет Михаил Мудрик. У вас было общение?

– Достаточно минимальное, раньше мы не были знакомы. Миша поздравил меня, ведь на днях моя жена родила дочь. Мудрик играет в Челси, пусть у него все в Англии сложится удачно”, – сказал Кабаев.