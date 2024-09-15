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Кабаев – о дебюте в сборной Украины: Я не смог проявить свой максимум
Но впервые сыграл в стартовом составе
Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол
Левый полузащитник киевского "Динамо" Владислав Кабаев прокомментировал свой дебют в сборной Украины:
“ – Влад, ты в 29 лет сыграл первый матч за национальную сборную Украины. Какие твои первые впечатления от этого важного для тебя события?
– Эмоции, конечно, положительные для меня, ведь я впервые был в расположении национальной сборной Украины. Да, мы проиграли албанцам и это не самый лучший результат для нашей сборной, это понятно. Мне кажется, что я не смог проявить свой максимум – это факт. Надеюсь, что я смогу заслужить своей игрой в “Динамо” и дальше вызвать расположение главной команды страны.
– На твоей позиции в сборной играет Михаил Мудрик. У вас было общение?
– Достаточно минимальное, раньше мы не были знакомы. Миша поздравил меня, ведь на днях моя жена родила дочь. Мудрик играет в Челси, пусть у него все в Англии сложится удачно”, – сказал Кабаев.
Владислав вышел в стартовом составе сборной Украины на матч первого тура Лиги наций против Албании. Он провел на поле 72 минуты. Во втором поединке “сине-желтых” – против Чехии – Кабаев остался на скамье для запасных.
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