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Скандал в сборной. Мудрик и Шапаренко не поделили игровой номер

Национальная сборная Украины

Интересные истории от Игоря Цыганыка

Скандал в сборной. Мудрик и Шапаренко не поделили игровой номер

Getty Images

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал о конфликте в сборной Украины на Евро-2024, который вспыхнул между Николаем Шапаренко и Михаилом Мудриком, которые не поделил между собой игровой номер.

"Представьте себе, футболисты сборной после провального поединка против Албании (1:2) не могли поделить номер, под которым они выйдут на следующую игру. Это нормально? Это может такое произойти? Как можно говорить, что эти футболисты должны думать прежде всего о том, во что они должны играть на футбольном поле.

Была какая ситуация. В свое время Шапаренко травмировался и не имел возможности участвовать в квалификационных матчах к Евро-2024, приезжал Мудрик и ему дали 10-й номер, под которым до этого играл Шапаренко. Шапаренко отыграл под другим номером даже на Евро-2024, потому что он считал, что это справедливо, что футболист, который начинал отборочный этап, должен отыграть под этим номером на чемпионате Европы.

Закончился чемпионат Европы, Шапаренко приехал и вернул себе 10-й номер. Мудрик пропустил первую игру против Албании и в перерыве между двумя поединками из окружения Мудрика начали названивать в штаб сборной, чтобы Мудрику вернули 10-й номер, иначе может быть не очень хорошо, скажем так. Сам Мудрик также настаивал, что ему было бы лучше играть под 10-м номером. Хорошо, что дело взял в свои руки Ярмоленко, который сказал, что 10-й номер будет у Шапаренко. Потому что Шапаренко до этого играл под 10-м номером, он забивал Франции под 10-м номером, он старший, он заслужил этот 10-й номер, и он играл в первом поединке под этим 10-м номером. Как следствие, Мудрик вышел под 20-м номером, но уже вышел недовольный.

Ничего бы не было, если бы на самом деле эта команда всех выносила в одни ворота. Если бы это было так, но оно не так. Мне странно, что тут вся страна плачет после поражения от Албании, а футболисты не могут поделить и понять, о чем они думают вообще. О том, под каким номером выходить на поле? Это же неправильно", - расссказал Цыганык.

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Андрей Ярмоленко Украина Игорь Цыганык Николай Шапаренко Михаил Мудрик
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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
download1 (huyersk)
16.09.2024 в 20:44
І до чого тут Шараренко, хіба він ті номери малює на футболках? Це має роз'яснити федерація їм. Саме через недопрацювання федерації на всіх рівнях маємо ці дрібниці, яких у футболі не буває! Ось і маємо відповідь, чому не має результатів, ні гри.
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Комментарии 13
download1 (huyersk)
16.09.2024 в 20:44
І до чого тут Шараренко, хіба він ті номери малює на футболках? Це має роз'яснити федерація їм. Саме через недопрацювання федерації на всіх рівнях маємо ці дрібниці, яких у футболі не буває! Ось і маємо відповідь, чому не має результатів, ні гри.
Ответить
0
0
download1 (huyersk)
16.09.2024 в 20:33
теж здивувався, чого це у Мудрика 20-ка. Ну взагалі хто перший встав, того і тапки..Шапаренко перший взяв цей номер, то значить його це номер..
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Kondor (Веселе)
16.09.2024 в 20:23
ЩО Ярмолай,що Циганик- два валянка і обидва на одну ногу,аби соплів накидати
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Просто Квашин (Харків)
16.09.2024 в 20:40
а ти селюк пособник ка.цапів... гнида....
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Весела Дача (Кривий Ріг)
16.09.2024 в 20:13
Ребров там для меблів
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Просто Квашин (Харків)
16.09.2024 в 20:39
шо ти пистиж крива рожа ?
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storm_ua (Николаев)
16.09.2024 в 19:55
Цирк шапито, сборная по игре летит ко всем чертям, а эти клоуны номерок делят..... просто клиника
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Просто Квашин (Харків)
16.09.2024 в 20:39
пшов на йух ка.цап... роби масаж дзюбі губами....
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0
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storm_ua (Николаев)
16.09.2024 в 20:40
О блохастое путлеровское ничтожество, думаешь раз ты дорвался до переводчика, все будут считать тебя украинцем? Ты чучело рашисткое, твоя поганая пасть выдаёт твою гнилую совковую шкуру. Жри гуано дальше, не забудь потрочить на твоего ботексного кумира. Все знают что ты в реальности любитель совка и поганый комуняка.
 
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Лекарь (село Дарниця)
16.09.2024 в 19:48
Якщо це правда, то це крінж якийсь. Не поділити номер, але поділити навпіл команду? Це як? Ярмолі треба було забрати 10-тку собі. Ці шмаркачі, обидва, не заслуговують на цей номер.
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2
0
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Полiccя (Житомир)
16.09.2024 в 19:35
Якщо це правда то Мудрик той ще гівнюк
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2
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aleks68
16.09.2024 в 19:58
а шляпаренко-святой?
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SSFC (Белозерье)
16.09.2024 в 19:27
Не футболісти не поділили, а Мудрик перемудрює як завжди.
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