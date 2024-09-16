Цыганык: Один "почетный болельщик" клуба УПЛ звонил Реброву с требованием вызывать в сборную игроков этого клуба

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал об еще одном скандальном эпизоде вокруг сборной Украины .

"Эта история была немного ранее, не сейчас… Один "почетный болельщик", скажем так, одного из клубов УПЛ, которого часто показывают на трибунах, звонил главному тренеру сборной Украины и практически в ультимативной форме требовал, чтобы игроков этого клуба вызывали в сборную. При этом угрожал "высокими связями". Но был послан Ребровым, далеко и прямо", - рассказал Цыганык.

Кто этот болельщик, и что это за клуб, Цыганык не уточнил.