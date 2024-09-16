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Цыганык: Один "почетный болельщик" клуба УПЛ звонил Реброву с требованием вызывать в сборную игроков этого клуба
Сегодня - день скандалов в сборной
Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал об еще одном скандальном эпизоде вокруг
"Эта история была немного ранее, не сейчас… Один "почетный болельщик", скажем так, одного из клубов УПЛ, которого часто показывают на трибунах, звонил главному тренеру сборной Украины и практически в ультимативной форме требовал, чтобы игроков этого клуба вызывали в сборную.
При этом угрожал "высокими связями". Но был послан Ребровым, далеко и прямо", - рассказал Цыганык.
Кто этот болельщик, и что это за клуб, Цыганык не уточнил.
Напомним, что ранее журналист рассказал о
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