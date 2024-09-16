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Цыганык: Один "почетный болельщик" клуба УПЛ звонил Реброву с требованием вызывать в сборную игроков этого клуба

Национальная сборная Украины
Обновлено

Сегодня - день скандалов в сборной

Цыганык: Один "почетный болельщик" клуба УПЛ звонил Реброву с требованием вызывать в сборную игроков этого клуба

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал об еще одном скандальном эпизоде вокруг сборной Украины.

"Эта история была немного ранее, не сейчас… Один "почетный болельщик", скажем так, одного из клубов УПЛ, которого часто показывают на трибунах, звонил главному тренеру сборной Украины и практически в ультимативной форме требовал, чтобы игроков этого клуба вызывали в сборную.

При этом угрожал "высокими связями". Но был послан Ребровым, далеко и прямо", - рассказал Цыганык.

Кто этот болельщик, и что это за клуб, Цыганык не уточнил.

Напомним, что ранее журналист рассказал о конфликте в сборной Украины между Шапаренко и Мудрика из-за игрового номера.

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Сергей Ребров Украина Игорь Цыганык
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Источник:
Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Romerik (YNWA)
16.09.2024 в 20:43
Хто це в нас такий статус має, кого так називають? Мої припущення або козловський, або "почесний" дохлого шахрай-1 - додік береза
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Комментарии 1
Romerik (YNWA)
16.09.2024 в 20:43
Хто це в нас такий статус має, кого так називають? Мої припущення або козловський, або "почесний" дохлого шахрай-1 - додік береза
Ответить
0
0

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