Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ребров поддержал футзальную сборную Украины перед их игрой на ЧМ-2024
Фото: УАФ
Главный тренер футбольной сборной Украины Сергей Ребров пообщался с украинской футзальной национальной командой, которая сегодня продолжит свое участие на Чемпионате мира-2024.
Как сообщает пресс-служба УАФ, Ребров пожелал футзалистам успеха в дальнейших играх мундиаля и подчеркнул, что будет поддерживать нас уже в сегодняшнем матче с Анголой.
Поединок футзальных сборных Анголы и Украины состоится в среду, 18-го сентября, в 15:30.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УАФ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Как Волдеморт, но хороший": главный футболист Турции не поддержал Эрдогана, потерял все до копейки и живет в изгнании
- Рома официально уволила Де Росси. Довбик остался без главного тренера
- Усика задержали из-за товарища: детали инцидента в аэропорту Кракова
- Комментатор Setanta: Успехи молодёжки – это плоды системы Реброва. Однако вышла парадоксальная ситуация
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО
- Красавица дня. Милая парагвайская дама, чей парень решил судьбу матча против Бразилии
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн