Ребров поддержал футзальную сборную Украины перед их игрой на ЧМ-2024

Главный тренер футбольной сборной Украины Сергей Ребров пообщался с украинской футзальной национальной командой, которая сегодня продолжит свое участие на Чемпионате мира-2024.

Как сообщает пресс-служба УАФ, Ребров пожелал футзалистам успеха в дальнейших играх мундиаля и подчеркнул, что будет поддерживать нас уже в сегодняшнем матче с Анголой.

Поединок футзальных сборных Анголы и Украины состоится в среду, 18-го сентября, в 15:30.