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Ребров поддержал футзальную сборную Украины перед их игрой на ЧМ-2024

Национальная сборная Украины
Ребров поддержал футзальную сборную Украины перед их игрой на ЧМ-2024

Фото: УАФ

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Главный тренер футбольной сборной Украины Сергей Ребров пообщался с украинской футзальной национальной командой, которая сегодня продолжит свое участие на Чемпионате мира-2024.

Как сообщает пресс-служба УАФ, Ребров пожелал футзалистам успеха в дальнейших играх мундиаля и подчеркнул, что будет поддерживать нас уже в сегодняшнем матче с Анголой.

Поединок футзальных сборных Анголы и Украины состоится в среду, 18-го сентября, в 15:30.

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Сергей Ребров Ангола сборная Украины по футзалу УАФ
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Бураков
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