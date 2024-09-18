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Конопля: После поражений в соцсетях - лишь какие-то плохие слова, а когда побеждаешь - обычно все молчат
Защитник сборной Украины - о недавних матчах Лиги наций
Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол
Защитник
– Как восприняли, что в сборной остались в запасе на второй матч, хотя забили в первом?
– Я воспринял спокойно – это решение тренера. У меня уже на тот момент после Албании был сломан палец. Мне наложили типа пластмассовый гипс, какие-то новые накладывают сейчас, я не знаю, как было в нашем детстве. Поэтому, может быть, из-за этого, а может быть, просто его решения. Я не знаю, я не спрашивал, но это его решение, я его принимаю со всем уважением.
– Вы забили Албании, но описали свой гол как "просто гол, потому что он не помог команде". Какой фидбек вы получили о своей игре от тренерского штаба?
– Да, в тренерском штабе меня подбодрили, сказали, что не знали, что ты так можешь. Вот так они немного пошутили, все по-дружески. Наверное, это все сказали, что молодец, там хорошо забил, красивый гол.
– После этих матчей было много критики, особенно в социальных сетях. Читаете комментарии, директ?
– Да, конечно, читаю, но уже научился также к этому не относиться как-то серьезно, потому что обычно это лишь какие-то плохие слова. А когда побеждаешь или получаешь результат, обычно все молчат. Ты лишь пытаешься выжать себя полностью для того, чтобы одержать победу в следующей игре, и для того, чтобы пишущие негативные комментарии закрыли свои рты, и в принципе, наверное, это самое важное в этом информационном поле.
А как-то это оскорбляет или нет – я думаю, что нет. Здесь больше люди, которые это пишут, тратят свою жизненную энергию прежде всего на этот негатив.
Нас с ребятами это даже больше сплачивает. На моем опыте еще не было ни разу такого, чтобы раскол последовал после какого-нибудь матча или после чьего-либо изречения. В принципе, нас до сих пор это только зближало.
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