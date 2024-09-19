Несмотря на два подряд поражения. Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) обновила рейтинг национальных сборных, в котором Украина находится на 24-м месте.

На счету "сине-желтых" 1548,29 балла. Среди представителей УЕФА украинская команда идет 13-й.

После публикации предварительного реестра сборная Украины потерпела два поражения в матчах Лиги наций против Албании (1:2) и Чехии (2:3). Впрочем, наша команда поднялась в рейтинге на одну позицию.

Соперники в группе В1 Лиги наций-2024/2025 занимают такие места: Чехия - 46-я (+1), Грузия - 66-я (+4), Албания - 67-я (-1).

Отметим, что в топ-10 рейтинга не произошло никаких изменений: