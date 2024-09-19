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Несмотря на два подряд поражения. Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА
Такой себе парадокс
Getty Images/Global Images Ukraine
Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) обновила рейтинг национальных сборных, в котором Украина находится на 24-м месте.
На счету "сине-желтых" 1548,29 балла. Среди представителей УЕФА украинская команда идет 13-й.
После публикации предварительного реестра сборная Украины потерпела два поражения в матчах Лиги наций против Албании (1:2) и Чехии (2:3). Впрочем, наша команда поднялась в рейтинге на одну позицию.
Соперники в группе В1 Лиги наций-2024/2025 занимают такие места: Чехия - 46-я (+1), Грузия - 66-я (+4), Албания - 67-я (-1).
Отметим, что в топ-10 рейтинга не произошло никаких изменений:
- 1. Аргентина. 1889,02 балла
- 2. Франция. 1851,92
- 3. Испания. 1836,42
- 4. Англия. 1817,28
- 5. Бразилия. 1772,02
- 6. Бельгия. 1763,14
- 7. Нидерланды. 1759,95
- 8. Португалия. 1752,14
- 9. Колумбия. 1738,72
- 10. Италия. 1726,31
- ...24. Украина. 1548,29.
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