Спиваковский: Шапаренко и Мудрик по-пацански поговорили за номер, не имею в виду, что они дрались

Украинский журналист, комментатор и соведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский поделился своей информацией о конфликте между Михаилом Мудриком и Николаем Шапаренко из-за игрового номера в сборной Украины.

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"Давайте вспомним одну вещь. Что мы увидели перед матчем против Албании, когда стало известно, что Михаил не сможет играть из-за повреждений?

Увидели микроролик, его видели по определенным каналам в ютубе, что берется "десяточка" и набивается там "Shaparenko". Я думаю, что для Мудрика это тоже было неприятно. Я его сейчас не оправдываю, я говорю о специфике менталитета человека.

И из того, что мне сказали, скажем так, уже другие люди – действительно между этими двумя матчами был разговор между Мудриком и Шапаренко. Они по-пацански поговорили – я не имею в виду, что они дрались.

Мудрик подошел к Шапаренко, сказал, что хотел бы вернуть этот номер. Я не знаю, какой был ответ, что они там разговаривали, но в итоге Мудрик вышел под 20-м, Шапаренко оставил себе 10-й номер.

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Относительно роли Андрея Ярмоленко. Я ни от кого не слышал, что они прямо с Мудриком разговаривали на эту тему. Возможно, Ярмоленко поговорил или с ним посоветовался Шапаренко.

Но факт остается фактом: Мудрик не получил "десятку", Шапаренко с ней остался. Какого-то суперконфликта, драки, ситуации, когда собирается весь тренерский состав, и Соломон Андрей Ярмоленко – такого не было", – сказал Спиваковский.