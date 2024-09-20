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Национальная сборная Украины

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Продажа билетов на матч Украина – Чехия приостановлена

Национальная сборная Украины
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Погода вмешалась в большой футбол

Продажа билетов на матч Украина – Чехия приостановлена

Фото - УАФ / автор - Віталій Клюєв

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На поединок третьего тура Лиги наций между национальными сборными Украины и Чехии, который должен пройти в польском городе Вроцлав, приостановили продажу билетов.

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Это связано с последствиями наводнения, подтопившего сотни квадратных километров в Польше, Чехии и Германии.

"Из-за стихийного бедствия (наводнения), от которого страдает большая часть Польши, продажа билетов на матч Лиги наций-2024/2025 Украина – Чехия, который состоится 14 октября во Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав", приостановлена", – проинформировала пресс-служба УАФ.

В первом туре Лиги наций Украина проиграла Албании (1:2), а во втором – Чехии (2:3).

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Источник:
Пресслужба УАФ
Опубликовал: Александр Симченко
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