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Продажа билетов на матч Украина – Чехия приостановлена
Погода вмешалась в большой футбол
Фото - УАФ / автор - Віталій Клюєв
На поединок третьего тура Лиги наций между национальными сборными Украины и Чехии, который должен пройти в польском городе Вроцлав, приостановили продажу билетов.
Это связано с последствиями наводнения, подтопившего сотни квадратных километров в Польше, Чехии и Германии.
"Из-за стихийного бедствия (наводнения), от которого страдает большая часть Польши, продажа билетов на матч Лиги наций-2024/2025 Украина – Чехия, который состоится 14 октября во Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав", приостановлена", – проинформировала пресс-служба УАФ.
В первом туре Лиги наций Украина проиграла Албании (1:2), а во втором – Чехии (2:3).
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