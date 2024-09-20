Кто лучше знает правила футзала. Баттл Судакова и Пихаленка. ВИДЕО

Украинская ассоциация футбола решила поинтересоваться у двух игроков сборной Украины, насколько они разбираются в футзале.

С вопросами о правилах футзала пресс-служба УАФ обратилась к Георгию Судакову и Александру Пихаленку.

Получилось не только интересно, но и познавательно.

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Напомним, что сейчас сборная Украины по футзалу выступает на финальной части ЧМ-2024. Наша команда в группе сначала уступила Аргентине 1:7, а затем обыграла Анголу 7:2 и продолжает борьбу за выход в плей-офф турнира.