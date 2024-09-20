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Кто лучше знает правила футзала. Баттл Судакова и Пихаленка. ВИДЕО
Можно поучаствовать и самому
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Украинская ассоциация футбола решила поинтересоваться у двух игроков сборной Украины, насколько они разбираются в футзале.
С вопросами о правилах футзала пресс-служба УАФ обратилась к Георгию Судакову и Александру Пихаленку.
Получилось не только интересно, но и познавательно.
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Напомним, что сейчас сборная Украины по футзалу выступает на финальной части ЧМ-2024. Наша команда в группе сначала уступила Аргентине 1:7, а затем обыграла Анголу 7:2 и продолжает борьбу за выход в плей-офф турнира.
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