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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Кто лучше знает правила футзала. Баттл Судакова и Пихаленка. ВИДЕО

Национальная сборная Украины

Можно поучаствовать и самому

Кто лучше знает правила футзала. Баттл Судакова и Пихаленка. ВИДЕО

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Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская ассоциация футбола решила поинтересоваться у двух игроков сборной Украины, насколько они разбираются в футзале.

Читайте такжеОторвались на африканцах. Ангола – Украина 2:7. Видео голов и обзор матча ЧМ-2024 по футзалу

С вопросами о правилах футзала пресс-служба УАФ обратилась к Георгию Судакову и Александру Пихаленку.

Получилось не только интересно, но и познавательно.

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Напомним, что сейчас сборная Украины по футзалу выступает на финальной части ЧМ-2024. Наша команда в группе сначала уступила Аргентине 1:7, а затем обыграла Анголу 7:2 и продолжает борьбу за выход в плей-офф турнира.

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