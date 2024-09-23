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Беседин: Я вернусь в сборную Украины. Для меня это цель номер один

Национальная сборная Украины

Форвард хочет вернуться в национальную команду

Беседин: Я вернусь в сборную Украины. Для меня это цель номер один

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший форвард "Динамо" Артем Беседин, который ныне выступает за "Ордабасы", заявил, что планирует вернуться в сборную Украины.

- Сейчас тебе всего 28 лет. Веришь, что еще сможешь надеть сине-желтую футболку национальной команды?

- Я знаю, что это будет. Для меня это цель номер один. Главное, качественно работать, играть и забивать. Важно, чтобы не подводило здоровье. А то после таких травм, как я получил на Евро-2020, трудно прийти в себя. Я даже не знал, смогу ли дальше выступать. И путь восстановления был очень непростым. Сейчас я полон сил и желания проявлять себя, - сказал Беседин.

Отметим, что в составе национальной команды Беседин провел 19 матчей и забил 2 гола. Последний раз форвард играл за сине-желтых на Евро-2020.

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Источник:
Zbirna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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