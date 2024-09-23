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УАФ возобновила продажу билетов на матч Украина - Чехия
Наводнения в Польше понемногу приобретает стабильность
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Ситуация в Польше после наводнения понемногу приобретает стабильность, поэтому было принято решение возобновить реализацию билетов на поединок 3-го тура Лиги наций между Украиной и Чехией.
Встреча состоится 14 октября во Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав". Старт игры - в 21:45.
Один болельщик может приобрести до четырех билетов. Стоимость билета стартует от 45 злотых. Приобрести тикеты можно по этой ссылке.
Ворота стадиона открываются за два часа до начала матча.
Напомним, сборная Украины проиграла дважды на старте Лиги наций - Албании (1:2) и Чехии (2:3).
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