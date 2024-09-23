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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Беседин: Осечки бывают у всех, важно подняться с колен. Уверен, у Реброва в сборной все получится

Национальная сборная Украины

Форвард верит в эту команду ив этого тренера

Беседин: Осечки бывают у всех, важно подняться с колен. Уверен, у Реброва в сборной все получится

Новина українською

Экс0форвард сборной Украины Артем Беседин оценил выступления национальной команды под руководством Сергея Реброва.

— Сборной Украины на Евро-2024, мягко говоря, разочаровала. Как думаешь, почему?

— Я хоть и играл за сборную, но на Евро-2024 меня не было, поэтому мне тяжело давать оценку выступлению команды. Это дело тренерского штаба. Со стороны могу сказать, что ребята старались, но что-то пошло не так, особенно в матче с румынами.

Да, у "сине-желтых" не получился и старт в Лиге наций. Это как отрицательный шлейф после чемпионата Европы. Но еще ничего не потеряно. Нужно сделать правильные выводы и в октябрьских матчах показать все, что эта команда способна. На эту сборную Украины возлагаются большие надежды. Коллектив может все поправить.

— Сергей Ребров на правильном пути?

— Я работал с этим специалистом, и благодарен Сергею Станиславовичу, что верил в меня. Я знаю методы его работы, как он относится к делу. Знаю его помощника Висенте Гомеса. Это классные специалисты и знают, что делают. Осечки бывают у всех, важно подняться с колен. Уверен, что у Сергея Реброва все получится.

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Источник:
Команда №1
Опубликовал: Михаил Черныш
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