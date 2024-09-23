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Вацко: Конфликта Мудрика и Шапаренко из-за номера не было - история раздута из ничего

Национальная сборная Украины
Обновлено

Вацко ответил на информацию Цыганыка

Вацко: Конфликта Мудрика и Шапаренко из-за номера не было - история раздута из ничего

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Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко опроверг информацию своего коллеги о якобы конфликте в сборной Украины между Михаилом Мудриком и Николаем Шапаренко из-за игрового номера.

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"Мне эта история очень не нравится. Не нравится, потому что скандал, мифический конфликт раздули из ничего. Там уровень конфликтности 0.0. Я знал про эту историю, и мне даже в голову не приходило про нее говорить.

Я считаю, что это неважно, ничего нет… Эта история с 10-м номером полностью раздута. Шапареенко и Мудрик спокойно, нормально, без нагнетаний и обид решили этот вопрос между собой. Поговорили – решили. Нет никакого конфликта в сборной из-за номера на футболке", - рассказал Вацко.

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Украина Виктор Вацко Николай Шапаренко Михаил Мудрик
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Acsakal (Kharkiv)
23.09.2024 в 22:48
Ай Вітя, ай маладець! Передав привіт Циганику!
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Комментарии 1
Acsakal (Kharkiv)
23.09.2024 в 22:48
Ай Вітя, ай маладець! Передав привіт Циганику!
Ответить
1
0

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