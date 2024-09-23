Вацко: Конфликта Мудрика и Шапаренко из-за номера не было - история раздута из ничего

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко опроверг информацию своего коллеги о якобы конфликте в сборной Украины между Михаилом Мудриком и Николаем Шапаренко из-за игрового номера.

"Мне эта история очень не нравится. Не нравится, потому что скандал, мифический конфликт раздули из ничего. Там уровень конфликтности 0.0. Я знал про эту историю, и мне даже в голову не приходило про нее говорить.

Я считаю, что это неважно, ничего нет… Эта история с 10-м номером полностью раздута. Шапареенко и Мудрик спокойно, нормально, без нагнетаний и обид решили этот вопрос между собой. Поговорили – решили. Нет никакого конфликта в сборной из-за номера на футболке", - рассказал Вацко.