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Вацко: Конфликта Мудрика и Шапаренко из-за номера не было - история раздута из ничего
Вацко ответил на информацию Цыганыка
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Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко опроверг информацию своего коллеги о якобы конфликте в сборной Украины между Михаилом Мудриком и Николаем Шапаренко из-за игрового номера.
"Мне эта история очень не нравится. Не нравится, потому что скандал, мифический конфликт раздули из ничего. Там уровень конфликтности 0.0. Я знал про эту историю, и мне даже в голову не приходило про нее говорить.
Я считаю, что это неважно, ничего нет… Эта история с 10-м номером полностью раздута. Шапареенко и Мудрик спокойно, нормально, без нагнетаний и обид решили этот вопрос между собой. Поговорили – решили. Нет никакого конфликта в сборной из-за номера на футболке", - рассказал Вацко.
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