Хавбек Шахтера получит дебютный вызов в сборную Украины - СМИ

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко получит вызов в национальную сборную Украины на матчи Лиги наций в октябре, сообщает Sport.ua.

24-летний Бондаренко набрал хорошую форму в клубе, забив четыре гола в двух последних матчах УПЛ.

Кроме того, Сергей Ребров имеет кадровые проблемы. Руслан Малиновский не приедет в национальную команду из-за травмы, а Александр Зинченко мало играет за "Арсенал". Под вопросом вызов Сергея Сидорчука, который не имеет игровой практики в "Вестерло".

Артем Бондаренко выступал только за молодежную сборную Украины. На уровне национальной команды еще не дебютировал.

11 октября национальная команда сыграет против Грузии, а 14-го сыграет второй матч с Чехией.