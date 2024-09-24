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Хавбек Шахтера получит дебютный вызов в сборную Украины - СМИ
Заслужил?
shakhtar.com
Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко получит вызов в национальную сборную Украины на матчи Лиги наций в октябре, сообщает Sport.ua.
24-летний Бондаренко набрал хорошую форму в клубе, забив четыре гола в двух последних матчах УПЛ.
Кроме того, Сергей Ребров имеет кадровые проблемы. Руслан Малиновский не приедет в национальную команду из-за травмы, а Александр Зинченко мало играет за "Арсенал". Под вопросом вызов Сергея Сидорчука, который не имеет игровой практики в "Вестерло".
Артем Бондаренко выступал только за молодежную сборную Украины. На уровне национальной команды еще не дебютировал.
11 октября национальная команда сыграет против Грузии, а 14-го сыграет второй матч с Чехией.
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