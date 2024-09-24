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Хавбек Шахтера получит вызов в сборную Украины - СМИ

Национальная сборная Украины
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Хавбек Шахтера получит вызов в сборную Украины - СМИ

shakhtar.com

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко получит вызов в национальную сборную Украины на матчи Лиги наций в октябре, сообщает Sport.ua.

24-летний Бондаренко набрал хорошую форму в клубе, забив четыре гола в двух последних матчах УПЛ.

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Кроме того, Сергей Ребров имеет кадровые проблемы. Руслан Малиновский не приедет в национальную команду из-за травмы, а Александр Зинченко мало играет за "Арсенал". Под вопросом вызов Сергея Сидорчука, который не имеет игровой практики в "Вестерло".

Артем Бондаренко выступал только за молодежную сборную Украины. На уровне национальной команды еще не дебютировал.

11 октября национальная команда сыграет против Грузии, а 14-го сыграет второй матч с Чехией.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Джим Слэйд (Харьков)
24.09.2024 в 12:55
Чому дебютний? Його вже викликали ще за Шевченка
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Комментарии 2
Джим Слэйд (Харьков)
24.09.2024 в 12:55
Чому дебютний? Його вже викликали ще за Шевченка
Ответить
0
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Djarik
24.09.2024 в 13:50
І скільки хвилин він зіграв?
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