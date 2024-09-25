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Источник сообщил, кто заменит в сборной травмированного Малиновского
Для игрока это может быть дебютный вызов в главную команду страны
shakhtar.com
Полузащитник "Шахтера" Дмитрий Крыськив, скорее всего, заменит в сборной травмированного Руслана Малиновского на октябрьские матчи Лиги наций.
Об этом утверждает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.
Согласно данным источника, тренерский штаб Сергея Реброва сейчас рассматривает игрока "Шахтера" как приоритетную опцию.
Для Крыськива это может быть дебютный вызов в главную команду страны. До этого он выступал за юношескую, молодежную и олимпийскую.
Отмечается, что его одноклубника по "Шахтеру" Артема Бондаренко пока видят в резервном списке.
11 октября национальная команда сыграет против Грузии, а 14-го сыграет второй матч с Чехией.
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