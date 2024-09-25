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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Источник сообщил, кто заменит в сборной травмированного Малиновского

Национальная сборная Украины

Для игрока это может быть дебютный вызов в главную команду страны

Источник сообщил, кто заменит в сборной травмированного Малиновского

shakhtar.com

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Дмитрий Крыськив, скорее всего, заменит в сборной травмированного Руслана Малиновского на октябрьские матчи Лиги наций.

Об этом утверждает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

Согласно данным источника, тренерский штаб Сергея Реброва сейчас рассматривает игрока "Шахтера" как приоритетную опцию.

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Для Крыськива это может быть дебютный вызов в главную команду страны. До этого он выступал за юношескую, молодежную и олимпийскую.

Отмечается, что его одноклубника по "Шахтеру" Артема Бондаренко пока видят в резервном списке.

11 октября национальная команда сыграет против Грузии, а 14-го сыграет второй матч с Чехией.

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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Червяк (Донецкая)
25.09.2024 в 12:46
Сидорчука та Степаненко не треба викликати. Криськів та Бондаренко вигядають краще зараз. А в Італії ще Коваленко є. Та і Ігнатенка не треба забувати.
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Комментарии 2
Червяк (Донецкая)
25.09.2024 в 12:46
Сидорчука та Степаненко не треба викликати. Криськів та Бондаренко вигядають краще зараз. А в Італії ще Коваленко є. Та і Ігнатенка не треба забувати.
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Просто Квашин (Харків)
25.09.2024 в 13:42
нафіга нам збиті льотчики коваленки, ігнатенки.... коваленко пів року команду знайти не може... нікому не потрібен....криськів теж... бо є гуцуляк....
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