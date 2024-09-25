Источник сообщил, кто заменит в сборной травмированного Малиновского

Полузащитник "Шахтера" Дмитрий Крыськив, скорее всего, заменит в сборной травмированного Руслана Малиновского на октябрьские матчи Лиги наций.

Об этом утверждает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

Согласно данным источника, тренерский штаб Сергея Реброва сейчас рассматривает игрока "Шахтера" как приоритетную опцию.

Для Крыськива это может быть дебютный вызов в главную команду страны. До этого он выступал за юношескую, молодежную и олимпийскую.

Отмечается, что его одноклубника по "Шахтеру" Артема Бондаренко пока видят в резервном списке.

11 октября национальная команда сыграет против Грузии, а 14-го сыграет второй матч с Чехией.