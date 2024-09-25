  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Игрок Полесья получит вызов в сборную Украины - Источник
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игрок Полесья получит вызов в сборную Украины - Источник

Национальная сборная Украины
Обновлено

Сергей Ребров продолжает думать над усилением состава команды

Игрок Полесья получит вызов в сборную Украины - Источник

polissyafc.com

Новина українською

На сбор национальной сборной Украины накануне матчей Лиги наций в октябре будет вызван еще один из атакующих игроков "Полесья", сообщает ТаТоТаке.

По данным источника, речь идет об Алексее Гуцуляке. Это будет второй вызов в сборную для 26-летнего игрока - в марте 2024 года он провел 14 минут в поединке против Боснии и Герцеговины (2:1).

В нынешнем сезоне вингер сыграл 8 матчей за "волков", в которых забил 4 гола и оформил 1 ассист. Отметим, что первым в истории сборником житомирского клуба был Богдан Михайличенко.

Ранее сообщалось, что в национальной команде найдется место для игроков "Шахтера" Дмитрия Крыськива и Артема Бондаренко.

11 октября национальная команда сыграет против Грузии, а 14-го сыграет второй матч с Чехией.

По теме
yellow-arrow
Источник сообщил, кто заменит в сборной травмированного Малиновского
yellow-arrow
Хавбек Шахтера получит вызов в сборную Украины - СМИ
yellow-arrow
Вацко: Конфликта Мудрика и Шапаренко из-за номера не было - история раздута из ничего
Украина Полесье (Житомир) Алексей Гуцуляк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости