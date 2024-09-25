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Игрок Полесья получит вызов в сборную Украины - Источник
Сергей Ребров продолжает думать над усилением состава команды
polissyafc.com
На сбор национальной сборной Украины накануне матчей Лиги наций в октябре будет вызван еще один из атакующих игроков "Полесья", сообщает ТаТоТаке.
По данным источника, речь идет об Алексее Гуцуляке. Это будет второй вызов в сборную для 26-летнего игрока - в марте 2024 года он провел 14 минут в поединке против Боснии и Герцеговины (2:1).
В нынешнем сезоне вингер сыграл 8 матчей за "волков", в которых забил 4 гола и оформил 1 ассист. Отметим, что первым в истории сборником житомирского клуба был Богдан Михайличенко.
Ранее сообщалось, что в национальной команде найдется место для игроков "Шахтера" Дмитрия Крыськива и Артема Бондаренко.
11 октября национальная команда сыграет против Грузии, а 14-го сыграет второй матч с Чехией.
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