Игрок Полесья получит вызов в сборную Украины - Источник

На сбор национальной сборной Украины накануне матчей Лиги наций в октябре будет вызван еще один из атакующих игроков "Полесья", сообщает ТаТоТаке.

По данным источника, речь идет об Алексее Гуцуляке. Это будет второй вызов в сборную для 26-летнего игрока - в марте 2024 года он провел 14 минут в поединке против Боснии и Герцеговины (2:1).

В нынешнем сезоне вингер сыграл 8 матчей за "волков", в которых забил 4 гола и оформил 1 ассист. Отметим, что первым в истории сборником житомирского клуба был Богдан Михайличенко.

Ранее сообщалось, что в национальной команде найдется место для игроков "Шахтера" Дмитрия Крыськива и Артема Бондаренко.

11 октября национальная команда сыграет против Грузии, а 14-го сыграет второй матч с Чехией.