Игроки сборной Украины приняли участие в челлендже с мячом для пинг-понга. ВИДЕО

Интересный челлендж прошел между игроками сборной Украины на одном из сборов.

В качестве игрового снаряда – мяч для пинг-понга, в качестве орудия игрока – скорость реакции.

В соревновании приняли участие Ефим Конопля, Владислав Кабаев, Александр Тымчик, Александр Пихаленок, Артем Довбик и Владислав Ванат.

Что из этого вышло, и кто победил – смотрите в видео ниже.

P.S. Когда проходил челлендж, УАФ умалчивает.