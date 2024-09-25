Национальная сборная Украины
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Игроки сборной Украины приняли участие в челлендже с мячом для пинг-понга. ВИДЕО
Интересное соревнование придумали для сборников
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Интересный челлендж прошел между игроками
В качестве игрового снаряда – мяч для пинг-понга, в качестве орудия игрока – скорость реакции.
В соревновании приняли участие Ефим Конопля, Владислав Кабаев, Александр Тымчик, Александр Пихаленок, Артем Довбик и Владислав Ванат.
Что из этого вышло, и кто победил – смотрите в видео ниже.
P.S. Когда проходил челлендж, УАФ умалчивает.
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