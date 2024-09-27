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Ребров не вызовет двух лидеров на октябрьские матчи сборной Украины

Национальная сборная Украины

Кто не поедет?

Ребров не вызовет двух лидеров на октябрьские матчи сборной Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не планирует вызывать на ближайшие матчи Лиги наций двух лидеров, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Согласно данным источника, речь идет об Андрее Ярмоленко и Александре Зинченко.

Стоит отметить, что решение по Александру вполне логичное. Не так давно главный тренер "Арсенала" Микель Артета говорил, что украинец будет отсутствовать еще "несколько недель" из-за травмы икроножной мышцы.

Что касается Андрея, то информации о проблемах со здоровьем вингера "Динамо" не было.

Напомним, 11 октября национальная команда сыграет против Грузии, а 14-го числа - второй матч с Чехией.

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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
27.09.2024 в 14:50
БРЕХНЯ Так Ярмоленко наразі не у найкращий формі Вік, багато матчів та переїздів Проте, як лідер "в роздягальні" та ще на якійсь другий тайм зайвим не буде!
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Комментарии 3
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Spokoyno (Київ)
27.09.2024 в 14:50
БРЕХНЯ Так Ярмоленко наразі не у найкращий формі Вік, багато матчів та переїздів Проте, як лідер "в роздягальні" та ще на якійсь другий тайм зайвим не буде!
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0
1
download1 (huyersk)
27.09.2024 в 13:53
Дай Бог, щоб це було правдою! Вони вже давно не лідери, місце лідерів залишається вакантним на разі!
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cucumber (Киев)
27.09.2024 в 13:46
Це що? Винуватцями поразок збірної на погляд Рєброва є саме вони?? І без них 11 жовтня ми побачимо погром Грузії??? Ну-ну...вася огурцов
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