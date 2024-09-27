Ребров не вызовет двух лидеров на октябрьские матчи сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не планирует вызывать на ближайшие матчи Лиги наций двух лидеров, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Согласно данным источника, речь идет об Андрее Ярмоленко и Александре Зинченко.

Стоит отметить, что решение по Александру вполне логичное. Не так давно главный тренер "Арсенала" Микель Артета говорил, что украинец будет отсутствовать еще "несколько недель" из-за травмы икроножной мышцы.

Что касается Андрея, то информации о проблемах со здоровьем вингера "Динамо" не было.

Напомним, 11 октября национальная команда сыграет против Грузии, а 14-го числа - второй матч с Чехией.