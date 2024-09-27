Конопля - о недавних матчах сборной: Мы тоже обороняемся не против манекенов, каждая команда может пропустить стандарты

Защитник сборной Украины Ефим Конопля рассказал о микроклимате в национальной команде после двух поражений в Лиге наций - от Албании (1:2) и Чехии (2:3).

– Конечно, немного было тяжело, но мы с ребятами и, особенно, старшие ребята – Тарас (Степаненко – прим.), наши легионеры, ребята из "Динамо", они помогали отвлечься от этого. Говорили, никого и ничего не слушать, что у нас есть только тренер, и перед нами есть задача.

Конечно, два поражения – это плохой результат, но мы отдавались, никто нам не может упрекнуть в том, что мы не отдавались или не хотели победить. Это футбол, он состоит из моментов, и в тех моментах, которые были важнее, мы были слабее чехов и албанцев, но они очень сильные противники.

- Как футболисты сборной и лично вы реагируете на то, что главный тренер сборной неоднократно критиковал игроков после неудачных результатов, в частности, за невыполнение задачи, непонимание плана, ошибки и тому подобное?

– Я думаю, что это, наверное, нормальная реакция, потому что он тоже человек, он тоже имеет право на свои эмоции. И он также где-то недоволен был, прежде всего нашей игрой, потому что его больше всего интересует именно наша игра, а уже потом результат, как и, наверное, любого тренера.

И где-то, если мы не выполняем его наставления, он может быть также злой, а может где-то дать волю эмоциям, даже на пресс-конференциях. Я видел, что наши журналисты задают очень провокационные вопросы, и это действительно сложно – сдерживать свои эмоции всегда.

– Албанцы довели до ударов свои 4 угловых, также раньше со стандартов забивали поляки, румыны. Как Ребров координирует работу по этому аспекту? В чем, по-вашему, главная проблема в эпизодах со стандартами соперников?

– Я не знаю, в чем прямо главная проблема, вы же понимаете, что мы тоже обороняемся не против манекенов, все двигаются, все эти игроки очень сильны физически. Даже с Албанией угловой, который мы пропустили, там был такой отскок – это просто невезение. Именно по этой игре, что я могу сказать.

А предыдущие игры, конечно, каждая команда может пропустить стандарты, возможно, у нас просто такой период, через который нам нужно пройти, научиться своим ошибкам и двигаться дальше.

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Главный тренер это подчеркивал, что, конечно, так нельзя, что нужно делать выводы. У нас очень хороший тренерский штаб в сборной, я думаю, что в этот период, пока они готовят план на следующие игры, они обязательно дадут нам решение, которым мы воспользуемся, и дальше такого уже не будет.