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"Есть негласные правила, норма поведения", - Конопля о том, что один из игроков сборной на Евро ночевал в отеле с женой
Кто же это мог быть?
uaf.ua
Защитник
– И еще такой вопрос, эта тема вызвала большой резонанс. Журналист "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский говорил, что "
– Ну, прежде всего, я, наверное, не хочу ни подтверждать, ни отрицать эту информацию. Это его (Михаила Спиваковского – прим.) право, у него есть своя слушающая его аудитория со своими инсайдерами, поэтому мой ответ будет таким.
Что касается запретов – есть негласные правила, которые должны быть в каждой команде, даже если их не озвучивает тренер или администратор или кто-то еще. Есть норма поведения, которой игроки должны соответствовать.
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