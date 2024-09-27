"Есть негласные правила, норма поведения", - Конопля о том, что один из игроков сборной на Евро ночевал в отеле с женой

Защитник сборной Украины Ефим Конопля высказался о ситуации, когда по данным СМИ, один из игроков национальной команды перед матчем Евро-2024 ночевал не на базе, а в гостинице с женой.

– И еще такой вопрос, эта тема вызвала большой резонанс. Журналист "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский говорил, что " один из сборников за день до матча с Албанией ночевал в гостинице с женой и вышел в старте ". Какие правила властвуют в сборной на этот счет и есть ли конкретные ограничения? Это нарушение действительно было?

– Ну, прежде всего, я, наверное, не хочу ни подтверждать, ни отрицать эту информацию. Это его (Михаила Спиваковского – прим.) право, у него есть своя слушающая его аудитория со своими инсайдерами, поэтому мой ответ будет таким.

Что касается запретов – есть негласные правила, которые должны быть в каждой команде, даже если их не озвучивает тренер или администратор или кто-то еще. Есть норма поведения, которой игроки должны соответствовать.