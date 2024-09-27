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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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"Есть негласные правила, норма поведения", - Конопля о том, что один из игроков сборной на Евро ночевал в отеле с женой

Национальная сборная Украины
Обновлено

Кто же это мог быть?

"Есть негласные правила, норма поведения", - Конопля о том, что один из игроков сборной на Евро ночевал в отеле с женой

uaf.ua

Новина українською

Защитник сборной Украины Ефим Конопля высказался о ситуации, когда по данным СМИ, один из игроков национальной команды перед матчем Евро-2024 ночевал не на базе, а в гостинице с женой.

– И еще такой вопрос, эта тема вызвала большой резонанс. Журналист "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский говорил, что "один из сборников за день до матча с Албанией ночевал в гостинице с женой и вышел в старте". Какие правила властвуют в сборной на этот счет и есть ли конкретные ограничения? Это нарушение действительно было?

– Ну, прежде всего, я, наверное, не хочу ни подтверждать, ни отрицать эту информацию. Это его (Михаила Спиваковского – прим.) право, у него есть своя слушающая его аудитория со своими инсайдерами, поэтому мой ответ будет таким.

Что касается запретов – есть негласные правила, которые должны быть в каждой команде, даже если их не озвучивает тренер или администратор или кто-то еще. Есть норма поведения, которой игроки должны соответствовать.

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Украина Ефим Конопля
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1 голосов
Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Hate_Hate (Ukraine )
27.09.2024 в 22:24
Шапаренко спал с Мудрыком. Так как Мудрыка в старте не было, очевидно кто в их паре жена.
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0
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Комментарии 5
Hate_Hate (Ukraine )
27.09.2024 в 22:24
Шапаренко спал с Мудрыком. Так как Мудрыка в старте не было, очевидно кто в их паре жена.
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0
1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
27.09.2024 в 22:31
Мишка спал с Олькой Шляпаренко так будет точнее
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1
0
Hate_Hate (Ukraine )
27.09.2024 в 22:35
Да, ты получше сформулировал))
 
0
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storm_ua (Николаев)
27.09.2024 в 22:11
Как эти ночовки помогли вам в игре, вот в чем вопрос.
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1
0
ВасяКулебяка (Козливка)
27.09.2024 в 22:11
Це був Яремчук який вийшов та забив
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1
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