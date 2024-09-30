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Без Ярмоленко и Бондаренко, но с Гуцуляком и Крыськивым. Ребров объявил состав сборной Украины на октябрьские матчи ЛН

Национальная сборная Украины
Обновлено

Список Реброва на октябрьские матчи Лиги наций

Без Ярмоленко и Бондаренко, но с Гуцуляком и Крыськивым. Ребров объявил состав сборной Украины на октябрьские матчи ЛН

Фото: УАФ

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил имена футболистов, которых он вызвал на октябрьские поединки Лиги наций-2024/2025. В основной список вошли 25 исполнителей, еще восемь игроков попали в резервный.

Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все - "Шахтер" Донецк), Александр Тымчик ("Динамо" Киев), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Владислав Кабаев, Александр Пихаленок (все - "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все - "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк ("Полесье" Житомир), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания).

Нападающие: Артем Довбик ("Рома" Рим, Италия), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список

Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк), Александр Сваток ("Остин", США), Александр Мартынюк ("Александрия"), Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский (оба - "Динамо" Киев), Артем Бондаренко, Даниил Сикан (оба - "Шахтер" Донецк), Александр Назаренко ("Полесье" Житомир).

Добавим, что в октябре сборная Украины проведет два домашних матча в группе В1 Лиги наций-2024/2025 в Польше. 11 октября в 3-м туре сине-желтые в Познани на ENEA Stadion будут принимать Грузию, а 14 октября в 4-м туре во Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" сыграют против Чехии.

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Сергей Ребров Украина
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
30.09.2024 в 19:04
Добре, що почали потрошку омолоджувати склад. Але це треба було робити одразу після ЧЄ.
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Комментарии 12
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
30.09.2024 в 19:04
Добре, що почали потрошку омолоджувати склад. Але це треба було робити одразу після ЧЄ.
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0
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
30.09.2024 в 17:12
Вызывай тех, кто на данный момент лучший. Шляпаренко, Пихалёнок, Зубков в резерв. В обратном направлении Назаренко, Мартынюк, Сваток. Почему тупорылый реброфф я тебе должен все время подсказывать??
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2
8
download1 (huyersk)
30.09.2024 в 17:15
відповідь у тебе присутня в самому питанні
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7
1
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
30.09.2024 в 17:31
Чому ти хейтиш тренерів та футболістів ? Що в тебе з головою ? Чи заднім місцем привик думати ?
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7
1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
30.09.2024 в 17:53
Где ты тренера увидел придурак?? реброфф это завербованный агент ермака, задача которого разрушить нашу сборную. Почему я тебе тупорылому болельщику динама всё это должен разжёвывать и раскладывать по полочкам?? То что твой президент суркис кремлёвский пид*ар, хоть это ты знаешь придурак??
 
0
8
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
30.09.2024 в 18:06
Тобі лікуватись потрібно бовдур ! Або ти це навмисно робиш щоб нашу збірну принизити.
 
7
0
aleks68
30.09.2024 в 17:11
всё равно ничего не светит в этой лиге наций
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4
2
download1 (huyersk)
30.09.2024 в 17:13
ну якщо візьмемо 6 пунктів, то засвіте
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1
4
tekutiev (донецк,Украина)
30.09.2024 в 18:37
неужели ты в это веришь?
 
0
0
download1 (huyersk)
30.09.2024 в 17:03
Вже краще , але все одно не розумію, чому замість Степаненка не викликати молодшого Бондаренка
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0
1
La Scala (Milano)
30.09.2024 в 17:19
А що Бондаренко показує? На стороні Степаненка досвід, гра на захист, а Бондаренко здав конкретно
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1
0
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
30.09.2024 в 17:40
А Бондаренко -- опорник ???
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0
0

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