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Без Ярмоленко и Бондаренко, но с Гуцуляком и Крыськивым. Ребров объявил состав сборной Украины на октябрьские матчи ЛН
Список Реброва на октябрьские матчи Лиги наций
Фото: УАФ
Главный тренер
Состав сборной Украины
Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).
Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все - "Шахтер" Донецк), Александр Тымчик ("Динамо" Киев), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия).
Полузащитники: Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Владислав Кабаев, Александр Пихаленок (все - "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все - "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк ("Полесье" Житомир), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания).
Нападающие: Артем Довбик ("Рома" Рим, Италия), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).
Резервный список
Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк), Александр Сваток ("Остин", США), Александр Мартынюк ("Александрия"), Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский (оба - "Динамо" Киев), Артем Бондаренко, Даниил Сикан (оба - "Шахтер" Донецк), Александр Назаренко ("Полесье" Житомир).
Добавим, что в октябре сборная Украины проведет два домашних матча в группе В1 Лиги наций-2024/2025 в Польше. 11 октября в 3-м туре сине-желтые в Познани на ENEA Stadion будут принимать Грузию, а 14 октября в 4-м туре во Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" сыграют против Чехии.
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