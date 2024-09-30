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Цыганык: Не понимаю, что Таловеров делает в сборной Украины

Национальная сборная Украины
Обновлено

Это вопрос к Реброву

Цыганык: Не понимаю, что Таловеров делает в сборной Украины

Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганик заявил, что он не понимает, за какие заслуги вызывается в сборную Украины защитник ЛАСКа Максима Таловерова.

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"Я вообще не понимаю, что делает этот футболист в сборной Украины. Он и не выступает за сборную, сколько он сыграл за национальную команду?

Это вопрос к Реброву. Просто возить футболиста, чтобы возить? Те матчи, которые он сыграл, он сыграл неудачно", - сказал журналист в эфире Цыганык LIVE.

Напомним, что Таловеров получил вызов в сборную Украины на октябрьские матчи Лиги наций с Грузией и Чехией.

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Украина Игорь Цыганык ЛАСК Максим Таловеров
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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Пан Коцький (Єкабпілс)
30.09.2024 в 19:02
Брати Коломойського на поруки - він розуміє, а Таловєрова - в збірну -- він не розуміє
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Комментарии 1
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
30.09.2024 в 19:02
Брати Коломойського на поруки - він розуміє, а Таловєрова - в збірну -- він не розуміє
Ответить
0
0

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