Цыганык: Не понимаю, что Таловеров делает в сборной Украины

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганик заявил, что он не понимает, за какие заслуги вызывается в сборную Украины защитник ЛАСКа Максима Таловерова.

"Я вообще не понимаю, что делает этот футболист в сборной Украины. Он и не выступает за сборную, сколько он сыграл за национальную команду?

Это вопрос к Реброву. Просто возить футболиста, чтобы возить? Те матчи, которые он сыграл, он сыграл неудачно", - сказал журналист в эфире Цыганык LIVE.

Напомним, что Таловеров получил вызов в сборную Украины на октябрьские матчи Лиги наций с Грузией и Чехией.