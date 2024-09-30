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Цыганык: Не понимаю, что Таловеров делает в сборной Украины
Это вопрос к Реброву
Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол
Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганик заявил, что он не понимает, за какие заслуги вызывается в сборную Украины защитник ЛАСКа Максима Таловерова.
"Я вообще не понимаю, что делает этот футболист в сборной Украины. Он и не выступает за сборную, сколько он сыграл за национальную команду?
Это вопрос к Реброву. Просто возить футболиста, чтобы возить? Те матчи, которые он сыграл, он сыграл неудачно", - сказал журналист в эфире Цыганык LIVE.
Напомним, что Таловеров получил вызов в сборную Украины на октябрьские матчи Лиги наций с Грузией и Чехией.
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