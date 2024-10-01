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Вацко – о заявке сборной на октябрь: Удивлен одной фамилией в резервном списке. Это напоминание киевским динамовцам
Журналист прокомментировал новые лица в заявке
Скріншот - Вацко Live
Виктор Вацко поделился мнением о первом вызове в резервный список национальной сборной Украины на октябрьские матчи Лиги наций левого защитника Александра Мартынюка.
“Я удивлен еще одной фамилией в резервном списке. Это Мартынюк, левый защитник из "Александрии". Он действительно неплохо проявляет себя в александрийской команде, был в олимпийской сборной Руслана Ротаня на Олимпиаде”.
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"Я это воспринимаю как интересный аванс от Сергея Реброва и напоминание киевским динамовцам – Вивчаренко, Дубинчаку, что вот, пожалуйста, еще один конкурент у вас появляется, если вы претендуете на место в национальной сборной Украины", – сказал журналист в программе YouTube-канала.
11 октября "желто-синие" будут играть против Грузии.
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