Сабо: Ярмоленко свое в сборной уже отыграл

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал отсутствие Андрея Ярмоленко в заявке национальной команды на октябрьские матчи.

Напомним, что Ярмоленко попал в резервный список.

"Ярмоленко свое в сборной уже отыграл! При всем уважении к Андрею. Пора уже ему давать дорогу молодым. И он сам, скорее всего, это понимает. Он сейчас реально может помочь сборной только в случае, если она уже будет выигрывать, выйти в конце матча минут на двадцать - пятнадцать, не более.

Что касается Сидорчука, то здесь не все так однозначно. Сумеет ли его достойно заменить Бражко? Не уверен. В прошлом сезоне Владимир очень хорошо играл, я тоже его хвалил и говорил, что он имеет все шансы перейти в приличный европейский клуб, но он сдулся. В чем проблема? Я не знаю.

Позиция опорника в Украине самая проблемная. Есть еще Степаненко в распоряжении Реброва, но ведь и ему уже 35 лет...", - сказал Сабо.