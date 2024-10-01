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Сабо: Ярмоленко свое в сборной уже отыграл
Известный тренер считает кадровые решения Реброва закономерными
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал отсутствие Андрея Ярмоленко в заявке национальной команды на октябрьские матчи.
Напомним, что Ярмоленко попал в резервный список.
"Ярмоленко свое в сборной уже отыграл! При всем уважении к Андрею. Пора уже ему давать дорогу молодым. И он сам, скорее всего, это понимает. Он сейчас реально может помочь сборной только в случае, если она уже будет выигрывать, выйти в конце матча минут на двадцать - пятнадцать, не более.
Что касается Сидорчука, то здесь не все так однозначно. Сумеет ли его достойно заменить Бражко? Не уверен. В прошлом сезоне Владимир очень хорошо играл, я тоже его хвалил и говорил, что он имеет все шансы перейти в приличный европейский клуб, но он сдулся. В чем проблема? Я не знаю.
Позиция опорника в Украине самая проблемная. Есть еще Степаненко в распоряжении Реброва, но ведь и ему уже 35 лет...", - сказал Сабо.
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