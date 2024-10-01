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Маркевич: Ярмоленко и Сидорчук - это не сильные помощники сборной Украины

Национальная сборная Украины

Мнение Мирона Богдановича

Маркевич: Ярмоленко и Сидорчук - это не сильные помощники сборной Украины

Фото: УАФ/ Автор - невідомий

Новина українською

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич поделился своим мнением об отсутствии Андрея Ярмоленко и Сергея Сидорчука в заявке национальной сборной на октябрьские матчи Лиги наций.

"Отсутствие в основном списке Ярмоленко странным не считаю - как и то, что приглашение не получил Сидорчук. Я не вижу смысла вызывать Андрея и Сергея. Они уже все, что могли, сборной отдали. Ярмоленко и Сидорчук - это не сильные помощники сборной Украины. Надо уже подключать молодежь, давать шанс подрастающему поколению, время услышать новые имена. Наша молодежка U-21 классно играет. Вот там надо искать новые имена для главной команды страны, я так считаю.

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Когда, как не в матчах Лиги наций? Мы же понимаем, что главная задача Реброва - пробиться со сборной на чемпионат мира 2026 года", - заявил Мирон Богданович.

Напомним, 11 октября национальная команда сыграет против Грузии, а 14-го числа - второй матч с Чехией.

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Андрей Ярмоленко Мирон Маркевич Украина Сергей Сидорчук
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Источник:
Zbirna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
01.10.2024 в 13:53
и ЗИНА-СТЁПА ТОЖЕ
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0
3
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
01.10.2024 в 13:53
и ЗИНА-СТЁПА ТОЖЕ
Ответить
0
3
ANESTEZIO (Вінниця )
01.10.2024 в 15:27
Що там Ротань?
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0
0

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