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Маркевич: Ярмоленко и Сидорчук - это не сильные помощники сборной Украины
Мнение Мирона Богдановича
Фото: УАФ/ Автор - невідомий
Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич поделился своим мнением об отсутствии Андрея Ярмоленко и Сергея Сидорчука в заявке национальной сборной на октябрьские матчи Лиги наций.
"Отсутствие в основном списке Ярмоленко странным не считаю - как и то, что приглашение не получил Сидорчук. Я не вижу смысла вызывать Андрея и Сергея. Они уже все, что могли, сборной отдали. Ярмоленко и Сидорчук - это не сильные помощники сборной Украины. Надо уже подключать молодежь, давать шанс подрастающему поколению, время услышать новые имена. Наша молодежка U-21 классно играет. Вот там надо искать новые имена для главной команды страны, я так считаю.Читайте такжеСабо: Ярмоленко свое в сборной уже отыграл
Когда, как не в матчах Лиги наций? Мы же понимаем, что главная задача Реброва - пробиться со сборной на чемпионат мира 2026 года", - заявил Мирон Богданович.
Напомним, 11 октября национальная команда сыграет против Грузии, а 14-го числа - второй матч с Чехией.
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