Маркевич: Ярмоленко и Сидорчук - это не сильные помощники сборной Украины

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич поделился своим мнением об отсутствии Андрея Ярмоленко и Сергея Сидорчука в заявке национальной сборной на октябрьские матчи Лиги наций.

"Отсутствие в основном списке Ярмоленко странным не считаю - как и то, что приглашение не получил Сидорчук. Я не вижу смысла вызывать Андрея и Сергея. Они уже все, что могли, сборной отдали. Ярмоленко и Сидорчук - это не сильные помощники сборной Украины. Надо уже подключать молодежь, давать шанс подрастающему поколению, время услышать новые имена. Наша молодежка U-21 классно играет. Вот там надо искать новые имена для главной команды страны, я так считаю.

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Когда, как не в матчах Лиги наций? Мы же понимаем, что главная задача Реброва - пробиться со сборной на чемпионат мира 2026 года", - заявил Мирон Богданович.