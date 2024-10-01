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Цыганык: Еще будет отбор на ЧМ и я уверен, что там Ярмоленко будет играть
Журналист порассуждал о том, почему Андрея не вызвали на октябрьские матчи
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык прокомментировал решение Сергея Реброва оставить Андрея Ярмоленко в резервном списке сборной Украины.
"Почему Андрей Ярмоленко в резервном списке я более-менее осознаю. Потому что у вингера "Динамо" не безграничные силы и он с июля сыграл очень важный отрезок. Это определенно должно отразиться на его здоровье. Сейчас ему где-то выгоднее немного восстановиться и отойти для того, чтобы набрать форму. Тем более мы понимаем, что где-то больше рассчитывают в этих матчах на Цыганкова.Читайте такжеСабо: Ярмоленко свое в сборной уже отыграл
Возможно даже на Гуцуляка, который выглядит сейчас, на старте сезона, очень классно... Сейчас Сергей Ребров понимает, что Лига наций - это Лига наций и здесь надо пробовать футболистов. Здесь надо, конечно, давать результат, но так же пробовать игроков, потому что уже товарищеских матчей нет, а где-то надо наигрывать состав.
Еще будет отбор на Чемпионат мира и я уверен, что там Ярмоленко будет играть. Я в этом убежден. С марта месяца, если у него будет все хорошо, он вернется, как лидер национальной сборной Украины, как капитан команды. Но сейчас Лига наций и надо пробовать Гуцуляка. Потому что если мы постоянно будем использовать Ярмоленко, то Гуцуляк так никогда не заиграет в национальной сборной, как и Зубков. Для меня это решение Реброва органическое. Плюс Ярмоленко сыграл с июля почти во всех матчах", - сказал Цыганык в эфире авторской программы "Цыганык LIVE".
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