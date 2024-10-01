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Сабо: Ванат недалекий, все время ждет мяч. Слабенький он форвард
Экс-тренер сборной резко высказался об игроке "Динамо"
Фото: uaf.ua
Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился своим мнением о выборе Сергея Реброва относительно нападающих на октябрьские матчи Лиги наций.
"Кого мог, того и вызвал [Ребров], но... вот Ванат. Недалекий он. Не умеет он на скорости действовать, все время ждет мяч. Ну вот он сейчас прикатится, прилетит. Слабоват он форвард.
И, знаете, назвать кого-то, что бы вот мне нравился сейчас из нападающих в УПЛ, то тоже не могу никого назвать. К тому же, Сикан травмировался в Лиге чемпионов. Вот и получает вызов Ванат в сборную. Относительно Довбика и Яремчука - выбор очевиден, потому что им на сегодня альтернативы нет", - считает Сабо.
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