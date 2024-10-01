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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Сабо: Ванат недалекий, все время ждет мяч. Слабенький он форвард

Национальная сборная Украины

Экс-тренер сборной резко высказался об игроке "Динамо"

Сабо: Ванат недалекий, все время ждет мяч. Слабенький он форвард

Фото: uaf.ua

Новина українською

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился своим мнением о выборе Сергея Реброва относительно нападающих на октябрьские матчи Лиги наций.

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"Кого мог, того и вызвал [Ребров], но... вот Ванат. Недалекий он. Не умеет он на скорости действовать, все время ждет мяч. Ну вот он сейчас прикатится, прилетит. Слабоват он форвард.

И, знаете, назвать кого-то, что бы вот мне нравился сейчас из нападающих в УПЛ, то тоже не могу никого назвать. К тому же, Сикан травмировался в Лиге чемпионов. Вот и получает вызов Ванат в сборную. Относительно Довбика и Яремчука - выбор очевиден, потому что им на сегодня альтернативы нет", - считает Сабо.

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Украина Йожеф Сабо Владислав Ванат
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Источник:
Zbirna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Пан Коцький (Єкабпілс)
01.10.2024 в 15:26
Ось тепер стає зрозумілою фраза: " Поважати людину потрібно не за кількість морщин на обличчі, а за кількість звивин мозку".
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Комментарии 2
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Пан Коцький (Єкабпілс)
01.10.2024 в 15:26
Ось тепер стає зрозумілою фраза: " Поважати людину потрібно не за кількість морщин на обличчі, а за кількість звивин мозку".
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ANESTEZIO (Вінниця )
01.10.2024 в 15:24
Заїбав той Сабо... Далекий, не далекий... Запропонуй кращого
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