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Сабо: Вместо того, чтобы поливать Реброва грязью, лучше бы поблагодарили
Йожеф Йожефович уверен, что главный тренер сборной сделает выводы из поражений
dynamo.kiev.ua
Экс-тренер
"Не надо лишний раз критиковать Реброва, потому что он не имеет в распоряжении таких футболистов, которых имеет тренер Испании, Франции или Англии.
Он вернулся в Украину работать во время войны, а мог зарабатывать очень хорошие деньги за рубежом. И вместо того, чтобы его грязью поливать, лучше бы поблагодарили. Сергей не глупый, я его не один год тренировал и знаю, что говорю. Уверен, что после поражений он уже сделал выводы, которые отразятся на игре и результатах Украины", - сказал Сабо.
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