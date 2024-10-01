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Сабо: Вместо того, чтобы поливать Реброва грязью, лучше бы поблагодарили

Национальная сборная Украины
Обновлено

Йожеф Йожефович уверен, что главный тренер сборной сделает выводы из поражений

Сабо: Вместо того, чтобы поливать Реброва грязью, лучше бы поблагодарили

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо высказался о работе нынешнего коуча национальной команды Сергея Реброва.

"Не надо лишний раз критиковать Реброва, потому что он не имеет в распоряжении таких футболистов, которых имеет тренер Испании, Франции или Англии.

Он вернулся в Украину работать во время войны, а мог зарабатывать очень хорошие деньги за рубежом. И вместо того, чтобы его грязью поливать, лучше бы поблагодарили. Сергей не глупый, я его не один год тренировал и знаю, что говорю. Уверен, что после поражений он уже сделал выводы, которые отразятся на игре и результатах Украины", - сказал Сабо.

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Сергей Ребров Украина Йожеф Сабо
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Источник:
Команда №1
Опубликовал: Михаил Черныш
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