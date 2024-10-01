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Национальная сборная Украины

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Сабо: Это просто ужас, сколько проблем у этой сборной Украины

Национальная сборная Украины
Обновлено

Тем не менее, Йожеф Йожефович сохраняет оптимизм

Сабо: Это просто ужас, сколько проблем у этой сборной Украины

Фото: УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо в комментарии "Команде №1"оценил шансы национальной команды на выход в дивизион А Лиги наций.

"Учитывая то, как Украина играла против Албании и Чехии, то это просто ужас, сколько проблем у этой сборной. Грузия, наш ближайший соперник, сейчас на подъеме и обыграть их будет ой как непросто, но я считаю, что Ребров сделал правильные выводы и знает, как добыть необходимый результат. Я думаю, что нужно запрессинговать грузин с первой минуты, поломать их игру.

Относительно шансов, то сейчас нам постоянно нужно будет догонять, скажем так, потому что уже потеряно шесть очков. Для начала нужно обыграть Грузию. Далее - Чехию, а их мы должны побеждать. Не сильнее чехи украинцев. И тогда уже станет понятно: есть у нас реальные шансы на первые два места или только математические. Все в руках ребят Реброва", - рассказал Сабо.

Напомним, что после двух поражений в группе сборная Украины в октябре сыграет против Грузии и Чехии.

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Gudvin85 (Киев)
01.10.2024 в 19:15
Шансов действительно мало
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Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
01.10.2024 в 19:15
Шансов действительно мало
Ответить
0
0

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