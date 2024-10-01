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Сабо: Это просто ужас, сколько проблем у этой сборной Украины
Тем не менее, Йожеф Йожефович сохраняет оптимизм
Фото: УАФ
Экс-тренер
"Учитывая то, как Украина играла против Албании и Чехии, то это просто ужас, сколько проблем у этой сборной. Грузия, наш ближайший соперник, сейчас на подъеме и обыграть их будет ой как непросто, но я считаю, что Ребров сделал правильные выводы и знает, как добыть необходимый результат. Я думаю, что нужно запрессинговать грузин с первой минуты, поломать их игру.
Относительно шансов, то сейчас нам постоянно нужно будет догонять, скажем так, потому что уже потеряно шесть очков. Для начала нужно обыграть Грузию. Далее - Чехию, а их мы должны побеждать. Не сильнее чехи украинцев. И тогда уже станет понятно: есть у нас реальные шансы на первые два места или только математические. Все в руках ребят Реброва", - рассказал Сабо.
Напомним, что после двух поражений в группе сборная Украины в октябре сыграет против Грузии и Чехии.
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