Сабо: Это просто ужас, сколько проблем у этой сборной Украины

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо в комментарии "Команде №1"оценил шансы национальной команды на выход в дивизион А Лиги наций.

"Учитывая то, как Украина играла против Албании и Чехии, то это просто ужас, сколько проблем у этой сборной. Грузия, наш ближайший соперник, сейчас на подъеме и обыграть их будет ой как непросто, но я считаю, что Ребров сделал правильные выводы и знает, как добыть необходимый результат. Я думаю, что нужно запрессинговать грузин с первой минуты, поломать их игру.

Относительно шансов, то сейчас нам постоянно нужно будет догонять, скажем так, потому что уже потеряно шесть очков. Для начала нужно обыграть Грузию. Далее - Чехию, а их мы должны побеждать. Не сильнее чехи украинцев. И тогда уже станет понятно: есть у нас реальные шансы на первые два места или только математические. Все в руках ребят Реброва", - рассказал Сабо.