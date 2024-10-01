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Маркевич: Не стоит разбрасываться такими кадрами, как Ребров - нужно дать ему завершить Лигу наций

Национальная сборная Украины

Мирон Богданович довольно лояльно высказался относительно нынешнего тренера сборной Украины

Маркевич: Не стоит разбрасываться такими кадрами, как Ребров - нужно дать ему завершить Лигу наций

Фото: ФК Карпати

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-тренер сборной Украины Мирон Маркевич в комментарии "Команде №1" оценил шансы национальной команды на выход в дивизион А Лиги наций.

– Какие шансы у Украины на первые два места в группе, учитывая ноль очков после первых двух матчей, где сине-желтые проиграли Албании (1:2) и Чехии (2:3)?

– Шансы есть. Выиграть четыре игры – и все. И это вполне реальная задача. И Грузия, и Чехия, и Албания – все нам по зубам. Им можно и нужно обыгрывать. Если бы у нас в группе была Испания или Англия, был бы другой разговор, а так – не стоит заранее говорить, что шансов на первое или второе место у нас уже нет или их мало.

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– После матча в Праге с Чехией (2:3) один из журналистов открыто спросил у Реброва, а не собирается ли он уйти в отставку. Не много ли критики в адрес Сергея Станиславовича? Или же действительно заслужил, учитывая еще и результаты на Евро-2024, и ему действительно пора сказать сборной до свидания?

– Ребров начал Лигу наций со сборной и ему, как минимум, нужно дать завершить этот турнир во главе Украины. А уволят его или нет после... Все зависит от результата, конечно же. Если ему удастся улучшить игру в обороне прежде всего, то, я уверен, все будет хорошо, победы придут.

Да, выиграть первое место после двух поражений на старте будет трудно, но вполне реально при условии исправления ошибок. И вообще, не стоит разбрасываться такими кадрами, как Ребров. Просто ему нужно быть немножко смелее, больше вводить в состав молодых кадров, еще раз повторяюсь, улучшить игру в обороне – и все будет хорошо.

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Мирон Маркевич Сергей Ребров Украина
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