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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Если не считать травмы, Ярмоленко впервые за 15 лет не попал в заявку сборной Украины

Национальная сборная Украины

Уходит эпоха?

Если не считать травмы, Ярмоленко впервые за 15 лет не попал в заявку сборной Украины

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Новина українською

30 сентября УАФ обнародовала список игроков, вызванных Сергеем Ребровым на октябрьские матчи Лиги наций сборной Украины.

Вингер киевского Динамо Андрей Ярмоленко не попал в заявку. Впервые за 15 лет Ярмоленко не был вызван в украинскую национальную команду не по причине травмы или повреждения. На счету Андрея за украинскую сборную 124 матча и 46 голов.

Напомним, что сборная Украины 11 октября сыграет против Грузии, а уже 14 числа встретится с Чехией.

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Андрей Ярмоленко Украина
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
01.10.2024 в 20:48
Склад лесозаготовок пополнился новым материалом!
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Комментарии 3
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жажа_the_best (Харьков)
01.10.2024 в 20:48
Склад лесозаготовок пополнился новым материалом!
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0
1
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Пан Коцький (Єкабпілс)
01.10.2024 в 21:05
Ти додому до Папи Карло прихав, Буратіно ?
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Лекарь (село Дарниця)
01.10.2024 в 20:07
Кожна епоха колись закінчується. Сподіваюсь, епоха сміттевих ганебних журналістів на УА-Футбол теж колись скінчиться
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