Национальная сборная Украины
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Если не считать травмы, Ярмоленко впервые за 15 лет не попал в заявку сборной Украины
Уходит эпоха?
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30 сентября УАФ обнародовала список игроков, вызванных Сергеем Ребровым на октябрьские матчи Лиги наций
Вингер киевского Динамо Андрей Ярмоленко не попал в заявку. Впервые за 15 лет Ярмоленко не был вызван в украинскую национальную команду не по причине травмы или повреждения. На счету Андрея за украинскую сборную 124 матча и 46 голов.
Напомним, что сборная Украины 11 октября сыграет против Грузии, а уже 14 числа встретится с Чехией.
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Источник:sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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жажа_the_best (Харьков)
01.10.2024 в 20:48
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