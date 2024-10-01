Если не считать травмы, Ярмоленко впервые за 15 лет не попал в заявку сборной Украины

30 сентября УАФ обнародовала список игроков, вызванных Сергеем Ребровым на октябрьские матчи Лиги наций сборной Украины .

Вингер киевского Динамо Андрей Ярмоленко не попал в заявку. Впервые за 15 лет Ярмоленко не был вызван в украинскую национальную команду не по причине травмы или повреждения. На счету Андрея за украинскую сборную 124 матча и 46 голов.

Напомним, что сборная Украины 11 октября сыграет против Грузии, а уже 14 числа встретится с Чехией.