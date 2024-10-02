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Сабо – о вызове Тымчика в сборную: Как он сыграл против Лацио. Да это ужас! Я бы его нах*р посадил на скамейку
Бывший тренер столичной команды считает, что Ребров зря вызвал игрока
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Йожеф Сабо не понимает, почему Сергей Ребров в национальную команду вызвал защитника киевского "Динамо" Александра Тымчика.
“Не понимаю, что в этом списке делает Тымчик. Я бы его давно списал. Он, кажется, вообще не понимает, что такое диагональная страховка. Просто вспомните, как он сыграл за "Динамо" против "Лацио". Да это ужас! И он получил вызов в сборную. Да я бы его нах*р посадил на скамейку запасных. Надолго”, – рассказал Сабо в интервью сайту “Збірна”.
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Тымчик в нынешнем сезоне сыграл за "Динамо" 8 поединков во всех турнирах.
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