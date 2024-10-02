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Сабо – о вызове Тымчика в сборную: Как он сыграл против Лацио. Да это ужас! Я бы его нах*р посадил на скамейку

Национальная сборная Украины
Обновлено

Бывший тренер столичной команды считает, что Ребров зря вызвал игрока

Сабо – о вызове Тымчика в сборную: Как он сыграл против Лацио. Да это ужас! Я бы его нах*р посадил на скамейку

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Йожеф Сабо не понимает, почему Сергей Ребров в национальную команду вызвал защитника киевского "Динамо" Александра Тымчика.

“Не понимаю, что в этом списке делает Тымчик. Я бы его давно списал. Он, кажется, вообще не понимает, что такое диагональная страховка. Просто вспомните, как он сыграл за "Динамо" против "Лацио". Да это ужас! И он получил вызов в сборную. Да я бы его нах*р посадил на скамейку запасных. Надолго”, – рассказал Сабо в интервью сайту “Збірна”.

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Тымчик в нынешнем сезоне сыграл за "Динамо" 8 поединков во всех турнирах.

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Йожеф Сабо Александр Тымчик
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Источник:
Zbirna
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Консул (Звягель )
02.10.2024 в 09:17
Дідуган не втрачає форму
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Комментарии 1
Консул (Звягель )
02.10.2024 в 09:17
Дідуган не втрачає форму
Ответить
0
0

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