Сабо – о вызове Тымчика в сборную: Как он сыграл против Лацио. Да это ужас! Я бы его нах*р посадил на скамейку

Йожеф Сабо не понимает, почему Сергей Ребров в национальную команду вызвал защитника киевского "Динамо" Александра Тымчика.

“Не понимаю, что в этом списке делает Тымчик. Я бы его давно списал. Он, кажется, вообще не понимает, что такое диагональная страховка. Просто вспомните, как он сыграл за "Динамо" против "Лацио". Да это ужас! И он получил вызов в сборную. Да я бы его нах*р посадил на скамейку запасных. Надолго”, – рассказал Сабо в интервью сайту “Збірна”.