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Ярмоленко узнал о невызове в сборную Украины из интернета, - Глывинский

Национальная сборная Украины

Неприятно

Ярмоленко узнал о невызове в сборную Украины из интернета, - Глывинский

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший пресс-аташе сборной Украины Александр Глывинский прокомментировал ситуацию с невызовом вингера "Динамо" Андрея Ярмоленка в ряды сине-желтых на октябрьские матчи.

"Невызов Андрея Ярмоленко в Национальную команду на октябрьские матчи вполне ожидаемо вызвал общественный резонанс. Ожидаемо, потому что многолетний лидер и капитан "сине-желтых" до этого момента не участвовал в матчах Сборной только по причине травмы. Но на этот раз - причина не в повреждении: главный тренер Сергей Ребров "поместил" рекордсмена по числу сыгранных в главной команде матчей в резервный список - впервые в карьере Ярмоленко - и может, конечно, еще довызовет его, ведь резерв именно для этого. Но пока Ребров отдал предпочтение другим игрокам.

Учитывая все вышеизложенное, почувствовал необходимость поделиться своим мнением.

Считаю, что Ярмоленко нужен сборной. Предыдущие матчи показали, что молодые игроки, которым доверили роль лидеров не ведут команду вперед - им не хватает умения и харизмы.

Да, сейчас Андрею уже не хватает физической выносливости и скорость уже не такая, как прежде, но когда Ярмола выходит на поле, всегда есть вероятность того, что он создаст голевой шанс. Является ли этот шанс выше, когда на замену выходит Зубков - по позиции? Предыдущие матчи Сборной такой уверенности не дают. Согласен, что Гуцуляк заслуживает вызова своей игрой в УПЛ, но почему Зубкову отдано предпочтение перед Ярмоленко? Из-за возраста?

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Выглядит так, будто Ребров сам себя лишает дополнительных козырей: Ярмоленко - настоящий вожак команды, его роль в коллективе очень важна. Сентябрьские матчи в Лиге наций показали, что Национальной команде нужна "реконструкция", но с того ли "конца" начинает ее тренер, отказываясь от одного из лидеров - да, возрастного, но кто из молодых - пока "не лидеров, сравнится с Ярмоленко по мастерству? Что-то не припоминается ярких дриблингов с точным завершающим ударом из сентябрьских матчей.

А еще, как я понимаю, Андрей узнал о невызове из Интернета - это, по меньшей мере, неприятно: такие игроки, как многолетний лидер и капитан сборной Украины заслуживают услышать о решении наставника лично. Очень много Андрей сделал для Сборной, чтобы не узнавать о резервном списке из Интернета.

Верю, Ярмоленко еще принесет Национальной команде пользу. Андрей, я с Тобой! Держись!", - написал Гливинский в своем Facebook.

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Андрей Ярмоленко Украина Александр Глывинский
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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Kondor (Веселе)
02.10.2024 в 09:29
Ай-Я-Я-Я-яй!!!(Це,буцім то,суспільний резонанс)Та скільки ж можна тягнути цю не адекватну "легенду"? Скільки можна"покращувати"його " рекорди"?Коли цей, заангажований,Закуплений ще Васильєвим,Глувинський з'являється на сторінках- чекай неприкритого глуму других(не киян)гравців
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Комментарии 2
Kondor (Веселе)
02.10.2024 в 09:29
Ай-Я-Я-Я-яй!!!(Це,буцім то,суспільний резонанс)Та скільки ж можна тягнути цю не адекватну "легенду"? Скільки можна"покращувати"його " рекорди"?Коли цей, заангажований,Закуплений ще Васильєвим,Глувинський з'являється на сторінках- чекай неприкритого глуму других(не киян)гравців
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Консул (Звягель )
02.10.2024 в 09:15
Реброву не потрібні ватажки роздягальні
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