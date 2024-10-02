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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Дулуб: Сборная Украины сейчас играет в тики-таку и этим размывает свою национальную идентичность

Национальная сборная Украины

Тренер - о поражениях сине-желтых в стартовых матчах Лиги наций

Дулуб: Сборная Украины сейчас играет в тики-таку и этим размывает свою национальную идентичность

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший тренер "ЛНЗ" Олег Дулуб проанализировал неудачный старт сборной Украины в Лиге наций - поражения от Албании (1:2) и Чехии (2:3).

"Есть ожидания, а есть реальность. Если стояла цель занять первое место в Лиге наций и выйти в элитный дивизион, то задача однозначно не выполнена. Но может стояла цель наиграть состав и посмотреть связки, ведь Лига наций - это, будем честны, второстепенный турнир.

Украина не по делу проиграла Албании, наступив на те же грабли, что и с Румынией на Евро. Была недооценка соперника. Чемпионаты выигрывает оборона, а отдельные матчи - атака. На длинной дистанции нужно иметь хорошо построенную защиту.

Украина сейчас играет в "тики-таку" и этим размывает свою национальную идентичность. Если переодеть украинские клубы в футболку сборной, то особо и не отличишь, кто играет. Такого раньше не было! Во все времена украинский футбол славился своими фланговыми атаками, скоростью, прессингом, а не перекатыванием мяча поперек поля. Этот импотентный контроль не приводит ни к чему, кроме проблем у своих ворот.

Также я увидел очень большой просчет в аналитике. Албанцы хорошо смещались на правый фланг Украины, там, где не доигрывали игроки группы обороны. Это свидетельствует о том, что аналитический состав соперника очень хорошо поработал, в отличие от украинского", - сказал Дулуб.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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terber (ternopil)
02.10.2024 в 15:01
тактика тільки - ніяка ане тіки -таку
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Комментарии 1
terber (ternopil)
02.10.2024 в 15:01
тактика тільки - ніяка ане тіки -таку
Ответить
0
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