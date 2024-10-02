Дулуб: Сборная Украины сейчас играет в тики-таку и этим размывает свою национальную идентичность

Бывший тренер "ЛНЗ" Олег Дулуб проанализировал неудачный старт сборной Украины в Лиге наций - поражения от Албании (1:2) и Чехии (2:3).

"Есть ожидания, а есть реальность. Если стояла цель занять первое место в Лиге наций и выйти в элитный дивизион, то задача однозначно не выполнена. Но может стояла цель наиграть состав и посмотреть связки, ведь Лига наций - это, будем честны, второстепенный турнир.

Украина не по делу проиграла Албании, наступив на те же грабли, что и с Румынией на Евро. Была недооценка соперника. Чемпионаты выигрывает оборона, а отдельные матчи - атака. На длинной дистанции нужно иметь хорошо построенную защиту.

Украина сейчас играет в "тики-таку" и этим размывает свою национальную идентичность. Если переодеть украинские клубы в футболку сборной, то особо и не отличишь, кто играет. Такого раньше не было! Во все времена украинский футбол славился своими фланговыми атаками, скоростью, прессингом, а не перекатыванием мяча поперек поля. Этот импотентный контроль не приводит ни к чему, кроме проблем у своих ворот.

Также я увидел очень большой просчет в аналитике. Албанцы хорошо смещались на правый фланг Украины, там, где не доигрывали игроки группы обороны. Это свидетельствует о том, что аналитический состав соперника очень хорошо поработал, в отличие от украинского", - сказал Дулуб.