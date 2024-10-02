Хацкевич назвал игрока, который может стать лидером в раздевалке сборной при отсутствии Ярмоленко, Зинченко и Сидорчука

Бывший игрок и наставник "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, кто должен стать лидером в раздевалке в сборной Украины в отсутствии Ярмоленко, Зинченко и Сидорчука.

"Кто должен стать лидером сборной в раздевалке при отсутствии Ярмоленко, Зинченко и Сидорчука?

Я думаю, это Забарный, который уверенно и стабильно играет. Он будущее сборной и уже готов к роли лидера. К Илье меньше всего претензий по игре за сборную", – сказал Хацкевич.