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Хацкевич назвал игрока, который может стать лидером в раздевалке сборной при отсутствии Ярмоленко, Зинченко и Сидорчука
И это не Мудрик
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Бывший игрок и наставник "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, кто должен стать лидером в раздевалке в
"Кто должен стать лидером сборной в раздевалке при отсутствии Ярмоленко, Зинченко и Сидорчука?
Я думаю, это Забарный, который уверенно и стабильно играет. Он будущее сборной и уже готов к роли лидера. К Илье меньше всего претензий по игре за сборную", – сказал Хацкевич.
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Источник:Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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TIRAN (Донецк (Украина!))
02.10.2024 в 20:41
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