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Национальная сборная Украины

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Хацкевич назвал игрока, который может стать лидером в раздевалке сборной при отсутствии Ярмоленко, Зинченко и Сидорчука

Национальная сборная Украины

И это не Мудрик

Хацкевич назвал игрока, который может стать лидером в раздевалке сборной при отсутствии Ярмоленко, Зинченко и Сидорчука

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Новина українською

Бывший игрок и наставник "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, кто должен стать лидером в раздевалке в сборной Украины в отсутствии Ярмоленко, Зинченко и Сидорчука.

"Кто должен стать лидером сборной в раздевалке при отсутствии Ярмоленко, Зинченко и Сидорчука?

Я думаю, это Забарный, который уверенно и стабильно играет. Он будущее сборной и уже готов к роли лидера. К Илье меньше всего претензий по игре за сборную", – сказал Хацкевич.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
02.10.2024 в 20:41
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Комментарии 2
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.10.2024 в 20:41
sticker
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download1 (huyersk)
02.10.2024 в 20:40
Все так, але до нього теж притензії за гру у збірній! Немає такого гравця у збірній, до кого не було б питань!
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